Karneval, ljubav i vikend pun iznenađenja u Portanovi
12.02.2026. 11:59
Prošle subote Portanova je zasjala u najšarenijim bojama – Maškare su ispunile centar smijehom, plesom i razigranim kostimima. Princeze, superjunaci, životinjice i mali kreativci pokazali su maštu bez granica, a vesela atmosfera još se danima prepričavala. Još jednom se potvrdilo – kada su u pitanju dječji osmijesi, Portanova je pravo mjesto za nezaboravne uspomene.
A karnevalska čarolija tu ne staje! Ove subote od 17 do 19 sati na rasporedu je Karneval u Twisteru – prava mala pozornica mašte i zabave. Kostimirani mališani postat će zvijezde Twistijeve karnevalske povorke, klaunovi će upasti u “probleme” koje će djeca spašavati kroz zabavne izazove, a neće nedostajati ni šašavih natjecanja, slatkih predaha i velikog disko finala uz glow dance party i svjetlosne trikove. Twister ponovno postaje mjesto gdje je svaki mališan – glavna zvijezda.
Subota donosi i posebnu dozu romantike. U subotu od 15 do 19 sati Portanova slavi Valentinovo uz akciju „Neka ljubav govori!“. Na prizemlju, kod Info pulta, posjetitelje očekuju Photo Booth i Photo Wall za najljepše zajedničke fotografije, dok će hostese dijeliti balone u obliku srca i Leggiero poklon bonove za slatke trenutke uz kavu.
U sklopu nagradnog natječaja svi zaljubljeni (i oni koji će to tek postati!) mogu napisati zašto je baš njihova osoba posebna, ubaciti poruku u Valentinovsku kutiju i sudjelovati u osvajanju vrijednih nagrada koje su osigurali Amen i Heta. Dva najkreativnija pisamca osvojit će poklon bonove u vrijednosti 100 eura. Jer ponekad je dovoljno samo nekoliko iskrenih rečenica da ljubav dobije svoju nagradu.
Za sve koji žele darovati bez stresa, tu je i Portanova poklon kartica – praktičan i elegantan izbor koji omogućuje da svatko sam odabere ono što ga istinski veseli. Od mode i beauty favorita do gastronomskih užitaka – jedna kartica, bezbroj mogućnosti i osmijeh bez pogreške.
Podsjećamo i kako tijekom veljače trgovine u Portanovi ne rade nedjeljom, stoga svoju kupovinu planirajte do subote. No zabava se nastavlja jer sadržaji na 2. katu rade prema prilagođenom radnom vremenu koje je uvijek dostupno na web stranici Portanove.
Veljača u Portanovi donosi sve – i smijeh i ples i ljubav. Vidimo se!
[Sponzorirani članak]
