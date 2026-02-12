Portanova

Prošle suboteje zasjala usu ispunile centar. Princeze, superjunaci, životinjice i mali kreativci pokazali su, a vesela atmosfera još se danima prepričavala. Još jednom se potvrdilo – kada su u pitanju dječji osmijesi, Portanova je pravo mjesto zaA karnevalska čarolija tu ne staje! Ove subotena rasporedu je– prava mala pozornica mašte i zabave. Kostimirani mališani postat će zvijezde, klaunovi će upasti u “probleme” koje će djecakroz zabavne izazove, a neće nedostajati ni šašavih natjecanja, slatkih predaha i velikog disko finala uz glow dance party i svjetlosne trikove. Twister ponovno postaje mjesto gdje je svaki mališan – glavna zvijezda.Subota donosi i posebnu. UPortanova slavi Valentinovo uz akciju „“. Na prizemlju, kod Info pulta, posjetitelje očekujuza, dok će hostese dijelitiza slatke trenutke uz kavu.U sklopu nagradnog natječaja svi zaljubljeni (i oni koji će to tek postati!) mogu napisati zašto je baš njihova osoba posebna, ubaciti poruku ui sudjelovati u osvajanju vrijednih nagrada koje su osiguralipisamca osvojit će poklon bonove u vrijednosti. Jer ponekad je dovoljno samo nekoliko iskrenih rečenica da ljubav dobije svoju nagradu.Za sve koji žele darovati, tu je i– praktičan i elegantan izbor koji omogućuje da svatko sam odabere ono što ga istinski veseli. Odfavorita do– jedna kartica, bezbroj mogućnosti i osmijehPodsjećamo i kako tijekom veljače trgovine u Portanovi, stoga svoju kupovinu planirajte do subote. No zabava se nastavlja jer sadržaji na 2. katu rade premakoje je uvijek dostupno na web stranici Portanove.