Velika policijska akcija u Slavoniji: Uhićenja i pretresi na više lokacija!
12.02.2026. 10:22
Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske, u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Osijeku, provode završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno deset osoba s područja Osječko-baranjske županije, izvijestili su iz policije.
U tijeku su pretrage domova i vozila te uhićenja.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
