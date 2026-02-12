Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske, u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Osijeku, provode završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno deset osoba s područja Osječko-baranjske županije, izvijestili su iz policije.

U tijeku su pretrage domova i vozila te uhićenja.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




