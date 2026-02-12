Osijek bilježi rast zaposlenosti i ulaganja – konkurentnost u fokusu EFOS Foruma
12.02.2026. 8:20
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nazočio je 4. EFOS Business Forumu pod nazivom „Konkurentnost u fokusu – što čini Hrvatsku (ne)konkurentnom?”, koji je u srijedu održan na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
Tom je prigodom rekao kako konkurentnost danas znači plaće, sigurno radno mjesto, sigurnost za obitelj i perspektivu za mlade te istaknuo konkretne pokazatelje.
– U posljednje četiri i pol godine u Osijeku je 4.500 zaposlenih više, a nezaposlenost je pala za 40 posto. Izglasali smo rekordan gradski proračun, najveći u povijesti, te povukli rekordna europska sredstva. Sve što radimo usmjereno je na daljnji rast i jačanje grada – poručio je.
Prema njegovim riječima, konkurentnost započinje na lokalnoj razini, od vrtića i obrazovanja do stvaranja stabilnog poslovnog okruženja.
– Sigurno radno mjesto za roditelje i sigurno mjesto u vrtiću za djecu temelj su razvoja. Djeca moraju imati jednake uvjete u školama, zato provodimo projekt jednosmjenske nastave. Kada je jak grad i jaka županija, jaka je i država. Budućnost se ne čeka, ona se gradi – istaknuo je gradonačelnik.
Osvrnuo se i na ulogu lokalne vlasti u jačanju gospodarske konkurentnosti. Grad Osijek, naglasio je, jedini je od četiri velika grada koji je ukinuo prirez, a pritom nije povećao stopu poreza na dohodak.
Od države je Gradu dodijeljeno zemljište u Poduzetničkoj zoni Nemetin, površine 36 hektara, koja će se dodatno širiti i infrastrukturno osnaživati. Od 2021. godine za potpore poduzetnicima izdvojeno je više od tri milijuna eura, a investitorima koji grade proizvodne hale ukinut je komunalni doprinos.
– Otvaranje 4.500 novih radnih mjesta nije slučajno, to je rezultat strategije i rada. Grad ima odličan odnos s poduzetnicima i činimo sve u okviru svojih ovlasti kako bismo stvorili poticajno poslovno okruženje – naglasio je gradonačelnik Radić, dodavši kako svaka osoba koja odluči ostati ili se vratiti u Osijek predstavlja potvrdu njegove konkurentnosti.
Dekanica EFOS-a Sunčica Oberman Peterka podsjetila je kako se Business Forum održava četvrtu godinu zaredom, u suradnji s HUP-om i CCGM-om, te da se fakultet profilirao kao mjesto susreta akademske i poslovne zajednice.
– Nakon što smo na prva tri foruma raspravljali o zelenoj ekonomiji, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i mentorstvu u poduzetništvu, ovogodišnji forum posvetili smo konkurentnosti. To je tema o kojoj na fakultetu svakodnevno podučavamo i istražujemo – kazala je dekanica.
Podsjetila je na definiciju OECD-a prema kojoj je konkurentnost sposobnost zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvodi robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva.
– Ključno je pitanje kako te definicije pretvoriti u praksu. To zahtijeva usklađeno djelovanje akademske zajednice, poslovnog sektora te lokalne, regionalne i nacionalne vlasti u stvaranju uvjeta za konkurentno gospodarstvo – istaknula je Oberman Peterka.
