Ivan Radić

4. EFOS Business Forumu

Konkurentnost u fokusu – što čini Hrvatsku (ne)konkurentnom?

Ekonomskom fakultetu u Osijeku

plaće, sigurno radno mjesto, sigurnost za obitelj i perspektivu za mlade

U posljednje četiri i pol godine u Osijeku je 4.500 zaposlenih više, a nezaposlenost je pala za 40 posto. Izglasali smo rekordan gradski proračun, najveći u povijesti, te povukli rekordna europska sredstva. Sve što radimo usmjereno je na daljnji rast i jačanje grada

započinje

Sigurno radno mjesto za roditelje i sigurno mjesto u vrtiću za djecu temelj su razvoja. Djeca moraju imati jednake uvjete u školama, zato provodimo projekt jednosmjenske nastave. Kada je jak grad i jaka županija, jaka je i država. Budućnost se ne čeka, ona se gradi

jačanju

ukinuo

nije povećao

Poduzetničkoj zoni Nemetin

širiti i infrastrukturno

tri milijuna eura

Otvaranje 4.500 novih radnih mjesta nije slučajno, to je rezultat strategije i rada. Grad ima odličan odnos s poduzetnicima i činimo sve u okviru svojih ovlasti kako bismo stvorili poticajno poslovno okruženje

Sunčica Oberman Peterka

HUP-om i CCGM-om

Nakon što smo na prva tri foruma raspravljali o zelenoj ekonomiji, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i mentorstvu u poduzetništvu, ovogodišnji forum posvetili smo konkurentnosti. To je tema o kojoj na fakultetu svakodnevno podučavamo i istražujemo

sposobnost zemlje

Ključno je pitanje kako te definicije pretvoriti u praksu. To zahtijeva usklađeno djelovanje akademske zajednice, poslovnog sektora te lokalne, regionalne i nacionalne vlasti u stvaranju uvjeta za konkurentno gospodarstvo

Foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekanazočio jepod nazivom „”, koji je u srijedu održan naTom je prigodom rekao kako konkurentnost danas značite istaknuo konkretne pokazatelje.– poručio je.Prema njegovim riječima, konkurentnostna lokalnoj razini, od vrtića i obrazovanja do stvaranja stabilnog poslovnog okruženja.– istaknuo je gradonačelnik.Osvrnuo se i na ulogu lokalne vlasti ugospodarske konkurentnosti. Grad Osijek, naglasio je, jedini je od četiri velika grada koji jeprirez, a pritomstopu poreza na dohodak.Od države je Gradu dodijeljeno zemljište u, površine 36 hektara, koja će se dodatnoosnaživati. Od 2021. godine za potpore poduzetnicima izdvojeno je više od, a investitorima koji grade proizvodne hale ukinut je komunalni doprinos.– naglasio je gradonačelnik Radić, dodavši kako svaka osoba koja odluči ostati ili se vratiti u Osijek predstavlja potvrdu njegove konkurentnosti.Dekanica EFOS-apodsjetila je kako se Business Forum održava četvrtu godinu zaredom, u suradnji s, te da se fakultet profilirao kao mjesto susreta akademske i poslovne zajednice.– kazala je dekanica.Podsjetila je na definiciju OECD-a prema kojoj je konkurentnostda u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvodi robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva.– istaknula je Oberman Peterka.