Vijesti::Communis


Stranci“ se vraćaju posljednji put – brutalniji, okrutniji i jeziviji nego ikad, u završnom poglavlju krvave trilogije koja je postala horor fenomen. Nakon što je preživjela njihov prethodni napad, Maya (Madelaine Petsch) sada se mora suočiti s maskiranim ubojicama u obračunu koji donosi zastrašujući, nezaustavljiv krug osvete. Stranci se vraćaju da dovrše ono što su započeli – bez milosti, bez oklijevanja, vođeni bolesnom željom da unište sve pred sobom. Sama, iscrpljena i zarobljena u najgoroj noćnoj mori, Maya ulazi u svoju posljednju borbu za život, dok joj se u tamu ponovno vraćaju lica koja nikada neće zaboraviti. U ovom poglavlju nitko nije siguran – a jedina pravila su strah, krv i preživljavanje.

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Stranci: Treće poglavlje". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.





CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr

Moja CineStar srijeda

Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!

Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!

Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.

Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]



Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031


Objavio: Redakcija 031




