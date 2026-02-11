Osijek dva dana u znaku zapošljavanja i novih karijernih prilika
11.02.2026. 15:22
U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije 11. i 12. veljače 2026. održavaju se Dani poslova i profesionalnog usmjeravanja, tradicionalno veljačko događanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) koje je ove godine organizirano u partnerstvu s Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom.
Tijekom dva dana očekuje se između četiri i pet tisuća posjetitelja, a sudjeluje 76 izlagača, među kojima je sedamdesetak velikih poslodavaca iz različitih sektora, od turizma i graditeljstva do prerađivačke i metalske industrije.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin naglasio je kako Grad posljednjih godina sustavno provodi mjere usmjerene na poticanje gospodarstva i zapošljavanja. Podsjetio je da je u lipnju 2021. godine u Osijeku bilo 49 500 zaposlenih, dok je u prosincu prošle godine taj broj porastao na 54 100, oko 4600 zaposlenih više, odnosno desetpostotni rast.
– U istom razdoblju broj nezaposlenih smanjen je za oko 40 posto, na 2828 osoba, što su rekordno niske razine u posljednjih nekoliko desetljeća – rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Među ključnim mjerama naveo je oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsko-poslovne objekte te odluku da Osijek, za razliku od ostala tri velika grada, nije kompenzirao ukidanje prireza povećanjem poreza na dohodak. Time su, istaknuo je, zaposlenici za isti trošak poslodavca dobili veće plaće. Grad je prošle godine dodijelio 755 000 eura bespovratnih potpora za 203 poduzetnika, a ove je godine taj iznos povećan na 830 000 eura.
Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš podsjetio je kako je trenutačnih 86 tisuća nezaposlenih najniža brojka ikad zabilježena. Od siječnja 2016. do danas u Hrvatskoj je otvoreno više od 300 000 novih radnih mjesta.
– Svako radno mjesto može biti dodatno potpomognuto mjerama Vlade i Ministarstva, a kod dugotrajno nezaposlenih Zavod može pokriti i cjelokupni trošak zapošljavanja. Godišnje se za mjere izdvaja 150 milijuna eura – istaknuo je Vidiš.
Naglasak je, dodao je, na aktiviranju domaće radne snage. Uz ponudu konkretnih radnih mjesta, nezaposlenima su na raspolaganju i obrazovni vaučeri za stjecanje novih vještina, pri čemu se više od 80 posto korisnika programa zapošljava unutar godinu dana. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj dosegla je gotovo 1500 eura, što, kako je rekao, pridonosi zadržavanju radne snage i povratku iseljenih; prošle se godine u Hrvatsku vratilo više od 13 000 državljana.
Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić istaknuo je kako je sajam važan i za poslodavce i za tražitelje zaposlenja.
– U županiji danas imamo gotovo 99 000 zaposlenih i nešto više od 10 000 nezaposlenih osoba. Pozitivni trendovi traju već niz godina, a naš je zadatak osmišljavati mjere koje odgovaraju stvarnim potrebama gospodarstva – rekao je zamjenik županice Miletić, dodajući da Županija nastavlja s potporama poduzetnicima u turizmu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.
Ravnatelj HZZ-a Ante Lončar istaknuo je kako je cilj sajma povezati poslodavce i tražitelje zaposlenja – nezaposlene osobe, učenike završnih razreda srednjih škola, studente, ali i sve one koji razmišljaju o promjeni radnog mjesta. Naglasio je kako su u Osijek organizirano stigli i nezaposleni iz Vukovara i Vinkovaca, čime se dodatno povezuje tržište rada istoka Hrvatske.
Dodao je kako je u posljednjih 10 godina na području Osječko-baranjske županije kroz mjere aktivne politike zapošljavanja uloženo gotovo 140 milijuna eura, čime je obuhvaćeno više od 30 000 osoba.
– Hrvatsko gospodarstvo danas je dinamično i velik broj osoba kratko se zadržava u evidenciji nezaposlenih. Praktički svatko tko želi raditi može relativno brzo pronaći posao, možda ne uvijek u struci, ali mogućnosti postoje – poručio je ravnatelj HZZ-a, naglasivši kako sve veći broj zanimanja postaje deficitaran.
Program dvodnevnog događanja obuhvaća izravne razgovore s poslodavcima i selekcijske postupke, prezentaciju mjera aktivne politike zapošljavanja za 2026. godinu te okrugli stol „Rad bez prepreka“, posvećen uključivosti i jednakim mogućnostima.
Drugog dana predviđene su radionice i interaktivni programi u organizaciji HZZ-a, CISOK-a i partnerskih institucija, s posebnim naglaskom na profesionalno usmjeravanje učenika te radionice za nezaposlene poput „Abecede traženja posla“ i predstavljanja obrazovnih vaučera „Probudi svoja znanja“.
Tekst i foto: Osijek.hr
