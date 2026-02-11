Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: Osijek.hr

11. i 12. veljače 2026. održavaju se, tradicionalno veljačko događanjekoje je ove godine organizirano u partnerstvu sTijekom dva dana očekuje se između, a sudjeluje, među kojima je sedamdesetak velikih poslodavaca iz različitih sektora, od turizma i graditeljstva do prerađivačke i metalske industrije.Zamjenik gradonačelnika Osijekanaglasio je kako Grad posljednjih godina sustavno provodi mjere usmjerene na poticanje gospodarstva i zapošljavanja. Podsjetio je da je u lipnju 2021. godine u Osijeku bilo, dok je u prosincu prošle godine taj broj porastao na, oko, odnosno desetpostotni rast.– rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Među ključnim mjerama naveo jeplaćanja komunalnog doprinosa za gospodarsko-poslovne objekte te odluku da Osijek, za razliku od ostala tri velika grada,ukidanje prireza povećanjem poreza na dohodak. Time su, istaknuo je, zaposlenici za isti trošak poslodavca dobili veće plaće. Grad je prošle godine dodijeliobespovratnih potpora za, a ove je godine taj iznos povećan naDržavni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikepodsjetio je kako je trenutačnihnajniža brojka ikad zabilježena. Od siječnja 2016. do danas u Hrvatskoj je otvoreno više odradnih mjesta.– istaknuo je Vidiš.Naglasak je, dodao je, na aktiviranju domaće radne snage. Uz ponudu konkretnih radnih mjesta, nezaposlenima su na raspolaganju iza stjecanje novih vještina, pri čemu se više od 80 posto korisnika programa zapošljava unutar godinu dana. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj dosegla je gotovo, što, kako je rekao, pridonosi zadržavanju radne snage i povratku iseljenih; prošle se godine u Hrvatsku vratilo više odZamjenik županice Osječko-baranjske županijeistaknuo je kako je sajam važan i za poslodavce i za tražitelje zaposlenja.– rekao je zamjenik županice Miletić, dodajući da Županija nastavlja s potporama poduzetnicima u turizmu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.Ravnatelj HZZ-aistaknuo je kako je cilj sajma povezati poslodavce i tražitelje zaposlenja – nezaposlene osobe, učenike završnih razreda srednjih škola, studente, ali i sve one koji razmišljaju o promjeni radnog mjesta. Naglasio je kako su u Osijek organizirano stigli i nezaposleni iz Vukovara i Vinkovaca, čime se dodatno povezuje tržište rada istoka Hrvatske.Dodao je kako je u posljednjih 10 godina na području Osječko-baranjske županije kroz mjere aktivne politike zapošljavanja uloženo gotovo, čime je obuhvaćeno više od– poručio je ravnatelj HZZ-a, naglasivši kako sve veći broj zanimanja postaje deficitaran.Program dvodnevnog događanja obuhvaća izravne razgovore s poslodavcima i selekcijske postupke, prezentaciju mjera aktivne politike zapošljavanja za 2026. godinu te okrugli stol „“, posvećen uključivosti i jednakim mogućnostima.Drugog dana predviđene su radionice i interaktivni programi u organizaciji HZZ-a, CISOK-a i partnerskih institucija, s posebnim naglaskom na profesionalno usmjeravanje učenika te radionice za nezaposlene poput „“ i predstavljanja obrazovnih vaučera „“.