Servisne informacije [12. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
12.02.2026. 7:02
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno te razmjerno toplo za doba godine Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 14:00 sati - Kapelska ulica 51/b
od 8:30 do 13:00 sati - Dunavska 2-34, Jadranska 1-8, Krapinsko naselje 30, Savska 1-33 nep, Vinkovačka cesta 7-33 nep
Višnjevac
od 8:300 do 12:00 sati - Ulica bana Josipa Jelačića 120/a, 130-146 par, Ulica Petra Svačića 43/a-47 nep, Ulica Tina Ujevića 29-33 nep, Ulica Vatroslava Lisinskog 1-29 nep
Aljmaš
od 8:00 do 15:00 sati - Dunavska obala 36/a, Marijana Matijaševića 4-56/a, 3-41 nep, Mladena Palinkaša 113, Rudina bulićev dol 1, Rudina crkvina 108, 11/a, Rudina perinac 10, 20, 34, 1, 7, 13-19 nep, Rudina stepanićevac 26-110, 1-113 nep, Vrška 60, 64, 92, 98, Željka Svaline 2-18 par, 3-23 nep
Bez plina
GČ Tvrđa
od 11:00 do 14:00 sati - Trg Augusta Šenoe, Trg Franje baruna Trenka, Ulica Adama Reisnera (kbr. 2-26), Ulica Alojzija Stepinca (kbr. 23-45/8b ), Ulica Dobriše Cesarića (kbr. 13a-31/30-38 ), Ulica Matije Antuna Reljkovića, Ulica Otokara Keršovanija (kbr. 25-35/12-28 ), Vukovarska Cesta (kbr. 12-60a), Zagrebačka ulica (kbr. 9c-29/10b-26)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [12.-18.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [12.-18.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Dani poslova i profesionalnog usmjeravanja HZZ-a Osijek – Korak bliže karijeri
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- KD Franjo Krežma Osijek: Večer za dušu - Siniša Biško & Ethno orchestra
- Muzej Slavonije Osijek: Koncert sopranistice Nike Boras u pratnji pijaniste Ivana Pernickog
- PRONI Centar za socijalno podučavanje: Hangout "Iza maske"
- Poklade u Baranji 2026.
- Memorijal Josip Gašparac [program, 2026.]
