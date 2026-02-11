HZZO dobio novog lidera – Korda vodi sustav zdravstvenog osiguranja
11.02.2026. 14:12
Zvonimir Ante Korda imenovan je novim ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Vlada mu je danas dala povjerenje za sljedeće mandatno razdoblje, nakon što je krajem studenoga smijenjen dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić. Korda preuzima upravljanje sustavom vrijedan gotovo sedam milijardi eura.
Vukelić, liječnik ortoped, vodio je HZZO od 2017. do 27. studenoga 2025., kada ga je Vlada razriješila dužnosti u okviru šire reorganizacije državnih institucija. Njegova smjena, nekoliko mjeseci prije isteka mandata, izazvala je politička pitanja, a službeno obrazloženje bilo je šturo.
Privremeno vođenje HZZO-a nakon Vukelićeve smjene preuzeo je Hrvoje Šušković, koji se kandidirao i za ravnatelja i za zamjenika. Natječaj je završio sa šest prijava, od kojih su četiri zadovoljavale formalne uvjete, uključujući Kordu, Šuškovića, obiteljsku liječnicu Josipu Rodić i Ivana Horvata.
Korda je bio glavni favorit, zahvaljujući iskustvu u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru. Radio je u KBC-u Zagreb, privatnoj Klinici Magdalena, a potom se vratio u KBC Zagreb, gdje vodi Odjel za kirurgiju stečenih srčanih bolesti. Unatoč tome, u javnosti je poznat vrlo malo, a informacije o njegovom profesionalnom i upravljačkom iskustvu uglavnom dolaze iz kruga kardiokirurga.
