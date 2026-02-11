Zvonimir Ante Korda

imenovan je novim ravnateljem(HZZO). Vlada mu je danas dala povjerenje za sljedeće, nakon što je krajem studenoga smijenjen dugogodišnji ravnatelj. Korda preuzima upravljanje sustavom vrijedan gotovoVukelić, liječnik ortoped, vodio je HZZO od 2017. do 27. studenoga 2025., kada ga je Vladau okviru šire reorganizacije državnih institucija. Njegova smjena, nekoliko mjeseci prije isteka mandata, izazvala je, a službeno obrazloženje bilo jePrivremeno vođenje HZZO-a nakon Vukelićeve smjene preuzeo je, koji se kandidirao i za ravnatelja i za zamjenika. Natječaj je završio sa šest prijava, od kojih su četiri zadovoljavale formalne uvjete, uključujući Kordu, Šuškovića, obiteljsku liječnicuKorda je bio glavni favorit, zahvaljujući iskustvu u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru. Radio je u, privatnoj, a potom se vratio u KBC Zagreb, gdje vodi. Unatoč tome, u javnosti je poznat vrlo malo, a informacije o njegovom profesionalnom i upravljačkom iskustvu uglavnom dolaze iz kruga kardiokirurga.