Osječanke na okupu: uspješno treće izdanje Ladies Meet Up-a
11.02.2026. 13:43
Caffe bar Trica prošlog je četvrtka ponovo ugostio Ladies Meet Up Osijek – event koji je u samo par mjeseci postao nezaobilazno mjesto ženskog druženja i networkinga mnogih Osječanki pa se tako ovoga puta okupilo više od 50 sudionica.
Na trećem izdanju Ladies Meet Up-a Ivana Kuna ispred branda Aura Beauty publiku je upoznala s potrebama ženske kože kroz godine dok je Marina Bistrović Serkanjac objasnila zašto je fizička aktivnost naš saveznik u borbi protiv sjedalačkog načina života te kako uvesti rekreaciju u svoju svakodnevicu.
Iva Dorić (Okreni žlicu) pokazala je kako lako isplanirati tjedne obroke bez stresa, a Ivana Maltašić, Burnout Coach i organizatorica eventa, treći Meet Up je zatvorila temom o navici odgađanja i zašto bitne stvari ostavljamo za „sutra“.
Sve prisutne je na samom kraju ugodno iznenadila i vinarija Enosophia koja je za sudionice organizirala degustaciju svojih vrhunskih vina.
Osim što su čule 4 odlična predavanja, dame iz publike imale su mogućnost i same se predstaviti na samom kraju eventa što je Meet Up-u dalo posebnu biznis notu.
„Event je u samo 4 mjeseca došao do toga da se traži mjesto više u publici. Atmosfera svaki put bude odlična i drago mi je što su Osječanke prepoznale Ladies Meet Up kao mjesto okupljanja, učenja i druženja“, rekla je Ivana Maltašić, organizatorica eventa.
Sljedeći Ladies Meet Up Osijek održat će se sredinom travnja.
Foto: Ivica Benić
Na trećem izdanju Ladies Meet Up-a Ivana Kuna ispred branda Aura Beauty publiku je upoznala s potrebama ženske kože kroz godine dok je Marina Bistrović Serkanjac objasnila zašto je fizička aktivnost naš saveznik u borbi protiv sjedalačkog načina života te kako uvesti rekreaciju u svoju svakodnevicu.
Iva Dorić (Okreni žlicu) pokazala je kako lako isplanirati tjedne obroke bez stresa, a Ivana Maltašić, Burnout Coach i organizatorica eventa, treći Meet Up je zatvorila temom o navici odgađanja i zašto bitne stvari ostavljamo za „sutra“.
Sve prisutne je na samom kraju ugodno iznenadila i vinarija Enosophia koja je za sudionice organizirala degustaciju svojih vrhunskih vina.
Osim što su čule 4 odlična predavanja, dame iz publike imale su mogućnost i same se predstaviti na samom kraju eventa što je Meet Up-u dalo posebnu biznis notu.
„Event je u samo 4 mjeseca došao do toga da se traži mjesto više u publici. Atmosfera svaki put bude odlična i drago mi je što su Osječanke prepoznale Ladies Meet Up kao mjesto okupljanja, učenja i druženja“, rekla je Ivana Maltašić, organizatorica eventa.
Sljedeći Ladies Meet Up Osijek održat će se sredinom travnja.
Foto: Ivica Benić
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)