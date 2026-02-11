Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Caffe bar Trica prošlog je četvrtka ponovo ugostio Ladies Meet Up Osijek – event koji je u samo par mjeseci postao nezaobilazno mjesto ženskog druženja i networkinga mnogih Osječanki pa se tako ovoga puta okupilo više od 50 sudionica.

Na trećem izdanju Ladies Meet Up-a Ivana Kuna ispred branda Aura Beauty publiku je upoznala s potrebama ženske kože kroz godine dok je Marina Bistrović Serkanjac objasnila zašto je fizička aktivnost naš saveznik u borbi protiv sjedalačkog načina života te kako uvesti rekreaciju u svoju svakodnevicu.

Iva Dorić (Okreni žlicu) pokazala je kako lako isplanirati tjedne obroke bez stresa, a Ivana Maltašić, Burnout Coach i organizatorica eventa, treći Meet Up je zatvorila temom o navici odgađanja i zašto bitne stvari ostavljamo za „sutra“.

Sve prisutne je na samom kraju ugodno iznenadila i vinarija Enosophia koja je za sudionice organizirala degustaciju svojih vrhunskih vina.

Osim što su čule 4 odlična predavanja, dame iz publike imale su mogućnost i same se predstaviti na samom kraju eventa što je Meet Up-u dalo posebnu biznis notu.

Event je u samo 4 mjeseca došao do toga da se traži mjesto više u publici. Atmosfera svaki put bude odlična i drago mi je što su Osječanke prepoznale Ladies Meet Up kao mjesto okupljanja, učenja i druženja“, rekla je Ivana Maltašić, organizatorica eventa.

Sljedeći Ladies Meet Up Osijek održat će se sredinom travnja.




Foto: Ivica Benić


Objavio: Redakcija 031




