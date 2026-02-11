Tko mrzi brisače i antene? Automobil žrtva misterioznog vandalizma u Osijeku
11.02.2026. 13:04
Nepoznati počinitelj je od 30. siječnja do 5. veljače 2026. godine u Osijeku na parkiranom osobnom automobilu oštetio lijeva vrata i poklopac motora te otkinuo zadnji brisač i antenu, čime je 38-godišnjoj vlasnici pričinjena materijalna šteta od oko 2.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
