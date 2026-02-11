Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici II. policijske postaje Osijek dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom iz Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neisplate plaće.

Sumnja se da 41-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi 49-godišnjoj zaposlenici nije isplatio plaće za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2025. godine čime ju je oštetio za oko 4.825 eura, izvijestili su iz policije.

Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku policija podnosi posebno izvješće.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




