Pet mjeseci bez plaće: Osječanka ostala bez gotovo 5.000 eura — policija istražila šefa
11.02.2026. 12:07
Policijski službenici II. policijske postaje Osijek dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom iz Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neisplate plaće.
Sumnja se da 41-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi 49-godišnjoj zaposlenici nije isplatio plaće za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2025. godine čime ju je oštetio za oko 4.825 eura, izvijestili su iz policije.
Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku policija podnosi posebno izvješće.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Sumnja se da 41-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi 49-godišnjoj zaposlenici nije isplatio plaće za srpanj, kolovoz, rujan, listopad i studeni 2025. godine čime ju je oštetio za oko 4.825 eura, izvijestili su iz policije.
Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku policija podnosi posebno izvješće.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)