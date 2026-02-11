visokopatogena influenca ptica

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Dana 10. veljače ponovno je potvrđena(VPIP) podtipa H5N1 kodna područjuu Vukovarsko-srijemskoj županiji.Radi se o četvrtoj lokaciji na kojoj je influenca potvrđena tijekom 2026. godine u crvenokljunih labudova (tri crvenokljuna labuda pronađena uginula na području jezerau Koprivničko-križevačkoj županiji, dva crvenokljuna labuda pronađena su na području jezerau Koprivničko-križevačkoj županiji te dva crvenokljuna labuda pronađena na području ribnjaka u općiniu Zagrebačkoj županiji).Od jeseni 2025. godine brojne europske zemlje bilježeizbijanja VPIP kod divljih ptica, a u Europi su zabilježene i epidemije VPIP u peradi i ptica i ptica u zatočeništvu.Tijekom ove godine nastavlja seVPIP, ne samo u peradi i ptica već i u nekih vrsta sisavaca.Karta prikazuje detekciju virusa VPIP (dominantno H5N1 podtipa) na području Europe u razdoblju od početka rujna do sredine prosinca 2025. godine.Povećana uginuća kao i povećani broj slučajeva ove bolesti u divljih ptica ukazuje nasvih propisanih mjera koje za cilj imaju rano otkrivanje i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti na objekte s domaćom peradi, prvenstveno kako bi zaštitili zdravlje peradarskih jata odnosno umanjili ekonomske štete i gubitke u peradarskoj proizvodnji.Važno je napomenuti da je na snazi Naredba o mjerama zapojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 138/23. i 55/24.) sukladno kojoj su subjekti obvezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova koji mogu upućivati na influencu ptica te promjene u parametrima proizvodnje- smanjena nesivost, smanjeno uzimanje vode ili hrane, lošija kvaliteta ljuske jaja. Dodatno, sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama. Provedba biosigurnosnih mjera ključna je za sprječavanje unosa i širenja VPIP na objektima s peradi.U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, Ministarstvo poljoprivrede apelira na sve građane da ih, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za dojavu