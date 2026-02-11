Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

provela je od veljače 2025. do veljače 2026. godine ukupnouz provedbu odluka o kontroli cijena u maloprodaji. Riječ je o mjerama kojima se ograničavaju cijene određenih proizvoda te propisuju obveze trgovaca u informiranju potrošača, s ciljem zaštite kupaca i stabilizacije tržišta.U nadzorima primjene Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena, koja je na snazi od prosinca 2025., nepravilnosti su utvrđene u, odnosno u oko 26 posto kontrola. Najčešće povrede odnosile su se na neoznačavanje proizvoda propisanom vizualnom oznakom (, prodaju iznad dopuštene cijene () te neosiguravanje proizvoda s ograničenom cijenom unutar pojedinih kategorija ().Inspekcija je zabilježila ivezanih uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje obveznih plakata te neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama.Posebno su kontrolirani proizvodi s propisanom maksimalnom cijenom i kategorije u kojima trgovci moraju ponuditi barem jedan artikl po ograničenoj cijeni. Utvrđeno je gotovoizostanka propisane oznake te više stotina slučajeva prodaje iznad dopuštenih cijena.Dodatno, nadzorom obveze objave cjenika i isticanja dodatne cijene utvrđeno je da unisu pravilno označene dodatne cijene za. Također,iz kategorije velikih maloprodajnih lanaca nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika na mrežnim stranicama.Državni inspektorat najavio je poduzimanje propisanih prekršajnih mjera protiv trgovaca kod kojih su utvrđene nepravilnosti.