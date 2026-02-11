Inspekcija provela više od 4.300 nadzora cijena, četvrtina s utvrđenim nepravilnostima
11.02.2026. 11:04
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provela je od veljače 2025. do veljače 2026. godine ukupno 4.326 nadzora vezanih uz provedbu odluka o kontroli cijena u maloprodaji. Riječ je o mjerama kojima se ograničavaju cijene određenih proizvoda te propisuju obveze trgovaca u informiranju potrošača, s ciljem zaštite kupaca i stabilizacije tržišta.
U nadzorima primjene Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena, koja je na snazi od prosinca 2025., nepravilnosti su utvrđene u 1.055 slučajeva, odnosno u oko 26 posto kontrola. Najčešće povrede odnosile su se na neoznačavanje proizvoda propisanom vizualnom oznakom (3.851 artikl), prodaju iznad dopuštene cijene (377 proizvoda) te neosiguravanje proizvoda s ograničenom cijenom unutar pojedinih kategorija (719 slučajeva).
Inspekcija je zabilježila i 329 povreda vezanih uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje obveznih plakata te neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama.
Posebno su kontrolirani proizvodi s propisanom maksimalnom cijenom i kategorije u kojima trgovci moraju ponuditi barem jedan artikl po ograničenoj cijeni. Utvrđeno je gotovo 2.000 slučajeva izostanka propisane oznake te više stotina slučajeva prodaje iznad dopuštenih cijena.
Dodatno, nadzorom obveze objave cjenika i isticanja dodatne cijene utvrđeno je da u 168 prodajnih objekata nisu pravilno označene dodatne cijene za 1.842 proizvoda. Također, 13 trgovaca iz kategorije velikih maloprodajnih lanaca nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika na mrežnim stranicama.
Državni inspektorat najavio je poduzimanje propisanih prekršajnih mjera protiv trgovaca kod kojih su utvrđene nepravilnosti.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nadzorima primjene Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena, koja je na snazi od prosinca 2025., nepravilnosti su utvrđene u 1.055 slučajeva, odnosno u oko 26 posto kontrola. Najčešće povrede odnosile su se na neoznačavanje proizvoda propisanom vizualnom oznakom (3.851 artikl), prodaju iznad dopuštene cijene (377 proizvoda) te neosiguravanje proizvoda s ograničenom cijenom unutar pojedinih kategorija (719 slučajeva).
Inspekcija je zabilježila i 329 povreda vezanih uz informiranje potrošača, uključujući neisticanje obveznih plakata te neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama.
Posebno su kontrolirani proizvodi s propisanom maksimalnom cijenom i kategorije u kojima trgovci moraju ponuditi barem jedan artikl po ograničenoj cijeni. Utvrđeno je gotovo 2.000 slučajeva izostanka propisane oznake te više stotina slučajeva prodaje iznad dopuštenih cijena.
Dodatno, nadzorom obveze objave cjenika i isticanja dodatne cijene utvrđeno je da u 168 prodajnih objekata nisu pravilno označene dodatne cijene za 1.842 proizvoda. Također, 13 trgovaca iz kategorije velikih maloprodajnih lanaca nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika na mrežnim stranicama.
Državni inspektorat najavio je poduzimanje propisanih prekršajnih mjera protiv trgovaca kod kojih su utvrđene nepravilnosti.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)