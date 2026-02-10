Osnovna škola Šećerana

Osječko-baranjske županije

bespovratnih sredstava

rekonstrukcije i dogradnje

3.015.000,00 eura

Ovaj projekt još je jedan važan korak u stvaranju kvalitetnijih i ravnopravnijih uvjeta za obrazovanje naše djece. Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno ulaže velike napore kako bi osnovne škole dobile prostorne i organizacijske uvjete za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. Takva ulaganja nisu samo infrastrukturni zahvati, već dugoročna investicija u znanje, sigurnost i bolju budućnost učenika, ali i u kvalitetnije radne uvjete za učitelje i cjelokupnu školsku zajednicu. Posebno nam je važno da svako dijete, bez obzira na mjesto u kojem živi, ima jednake uvjete za učenje i razvoj, stoga nastavljamo s intenzivnim ulaganjima u obrazovanje, svjesni da su škole temelj razvoja svake lokalne zajednice i cijele županije. Uvjerena sam da će i Osnovna škola Šećerana, nakon osiguravanja infrastrukturnih uvjeta, koji uključuju dogradnju jednodijelne sportske dvorane, jedne učionice i jednog kabineta te ugradnju dizala konačno dobiti poticajno, sigurno i funkcionalno okruženje za učenje, razvoj i bavljenje sportskim aktivnostima

Nataša Tramišak

19 projekata

šesnaesta je po redu škola na područjukoja je odabrana za dodjeluza provedbu projektaza potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.Ukupna vrijednost projekta iznosikoji su u cijelosti financirani bespovratnim sredstvima.– kazala je županicai dodala kako rekonstrukcija škole obuhvaća i prenamjenu postojeće školske dvorane u gospodarski kuhinjski blok s blagovaonicom te prenamjenu postojeće kuhinje u nastavni kabinet.Nakon rekonstrukcije i dogradnje škola će raspolagati s ukupno 10 učionica, a površina dograđenog dijela škole iznosit će 158,70 m² i dvorane 825,69 m2 (ukupno 984,39 m2). Nakon realizacije projekta škola zajedno s dvoranom imat će ukupnu površinu od 2.592,48 m².Osječko-baranjska županija provodičija je ukupna vrijednost oko 73,4 milijuna eura u okviru Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.