Nova ulaganja u obrazovanje: OŠ Šećerana ide u rekonstrukciju i dogradnju
10.02.2026. 16:36
Osnovna škola Šećerana šesnaesta je po redu škola na području Osječko-baranjske županije koja je odabrana za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekta rekonstrukcije i dogradnje za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.015.000,00 eura koji su u cijelosti financirani bespovratnim sredstvima.
- Ovaj projekt još je jedan važan korak u stvaranju kvalitetnijih i ravnopravnijih uvjeta za obrazovanje naše djece. Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno ulaže velike napore kako bi osnovne škole dobile prostorne i organizacijske uvjete za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. Takva ulaganja nisu samo infrastrukturni zahvati, već dugoročna investicija u znanje, sigurnost i bolju budućnost učenika, ali i u kvalitetnije radne uvjete za učitelje i cjelokupnu školsku zajednicu. Posebno nam je važno da svako dijete, bez obzira na mjesto u kojem živi, ima jednake uvjete za učenje i razvoj, stoga nastavljamo s intenzivnim ulaganjima u obrazovanje, svjesni da su škole temelj razvoja svake lokalne zajednice i cijele županije. Uvjerena sam da će i Osnovna škola Šećerana, nakon osiguravanja infrastrukturnih uvjeta, koji uključuju dogradnju jednodijelne sportske dvorane, jedne učionice i jednog kabineta te ugradnju dizala konačno dobiti poticajno, sigurno i funkcionalno okruženje za učenje, razvoj i bavljenje sportskim aktivnostima – kazala je županica Nataša Tramišak i dodala kako rekonstrukcija škole obuhvaća i prenamjenu postojeće školske dvorane u gospodarski kuhinjski blok s blagovaonicom te prenamjenu postojeće kuhinje u nastavni kabinet.
Nakon rekonstrukcije i dogradnje škola će raspolagati s ukupno 10 učionica, a površina dograđenog dijela škole iznosit će 158,70 m² i dvorane 825,69 m2 (ukupno 984,39 m2). Nakon realizacije projekta škola zajedno s dvoranom imat će ukupnu površinu od 2.592,48 m².
Osječko-baranjska županija provodi 19 projekata čija je ukupna vrijednost oko 73,4 milijuna eura u okviru Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.
Tekst i foto: OBŽ
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.015.000,00 eura koji su u cijelosti financirani bespovratnim sredstvima.
- Ovaj projekt još je jedan važan korak u stvaranju kvalitetnijih i ravnopravnijih uvjeta za obrazovanje naše djece. Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno ulaže velike napore kako bi osnovne škole dobile prostorne i organizacijske uvjete za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. Takva ulaganja nisu samo infrastrukturni zahvati, već dugoročna investicija u znanje, sigurnost i bolju budućnost učenika, ali i u kvalitetnije radne uvjete za učitelje i cjelokupnu školsku zajednicu. Posebno nam je važno da svako dijete, bez obzira na mjesto u kojem živi, ima jednake uvjete za učenje i razvoj, stoga nastavljamo s intenzivnim ulaganjima u obrazovanje, svjesni da su škole temelj razvoja svake lokalne zajednice i cijele županije. Uvjerena sam da će i Osnovna škola Šećerana, nakon osiguravanja infrastrukturnih uvjeta, koji uključuju dogradnju jednodijelne sportske dvorane, jedne učionice i jednog kabineta te ugradnju dizala konačno dobiti poticajno, sigurno i funkcionalno okruženje za učenje, razvoj i bavljenje sportskim aktivnostima – kazala je županica Nataša Tramišak i dodala kako rekonstrukcija škole obuhvaća i prenamjenu postojeće školske dvorane u gospodarski kuhinjski blok s blagovaonicom te prenamjenu postojeće kuhinje u nastavni kabinet.
Nakon rekonstrukcije i dogradnje škola će raspolagati s ukupno 10 učionica, a površina dograđenog dijela škole iznosit će 158,70 m² i dvorane 825,69 m2 (ukupno 984,39 m2). Nakon realizacije projekta škola zajedno s dvoranom imat će ukupnu površinu od 2.592,48 m².
Osječko-baranjska županija provodi 19 projekata čija je ukupna vrijednost oko 73,4 milijuna eura u okviru Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)