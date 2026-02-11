Servisne informacije [11. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
11.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Istarska 10-32 par, 1-13 nep, Ulica Bartula Kašića 8-18 par, Ulica Dobriše Cesarića 27-29 nep, Vukovarska cesta 50-52 par, 29/c, 29/d
od 9:00 do 11:00 sati - Drinska 125, Ulica kneza Trpimira 10
Aljmaš
od 8:00 do 15:00 sati - Dolica 4-30, 1-25, Dunavska obala 12-40, 13-39, Hrvatskih mučenika 2-30, 1-25, Ivana Česmičkog 6-14 par, 3, Kalvarija 4-6, 3-5/a, Lipin dol 2-146, 1-87, Matije Gupca 2-28, 1-27, Mladena Palinkaša 2-102, 1-87, Nova 14, Podunavlje 8-52, 1/a-31/a, Puarov dol 20/a, Rudina balinac 20, Rudina crkvina 2-132, 400, 3-129 nep, Rudina dolečak 1, Rudina kod vilme 83, Rudina lipin dol 6/a, 20, 9, Rudina provalija 2, 14, Rudina selišće 16-18 par, 3-19 nep, Rudina stepanićevac 109, Rudina ćosinac 3, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 6-52, 1-51/a, Ušće 2-126, 1-125, Vrška 28-86, 1-55, Zlatna 2-144, 1-85
Višnjevac
od 8:30 do 12:00 sati - Ulica Ivana Mažuranića 16-40, 23-45
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 11:00 do 13:00 sati - Banjalučka ulica (kbr. 30-106), Požeška ulica (kbr. 1-13)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]
- CineLady uz film "Orkanski visovi" u CineStaru Portanova
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Pričaonice u ograncima Knjižnice [veljača i ožujak, 2026.]
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autora Srećka Tomasa "Croatia kralja Tomislava“
- Dani poslova i profesionalnog usmjeravanja HZZ-a Osijek – Korak bliže karijeri
DHMZ prognoza: Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Istarska 10-32 par, 1-13 nep, Ulica Bartula Kašića 8-18 par, Ulica Dobriše Cesarića 27-29 nep, Vukovarska cesta 50-52 par, 29/c, 29/d
od 9:00 do 11:00 sati - Drinska 125, Ulica kneza Trpimira 10
Aljmaš
od 8:00 do 15:00 sati - Dolica 4-30, 1-25, Dunavska obala 12-40, 13-39, Hrvatskih mučenika 2-30, 1-25, Ivana Česmičkog 6-14 par, 3, Kalvarija 4-6, 3-5/a, Lipin dol 2-146, 1-87, Matije Gupca 2-28, 1-27, Mladena Palinkaša 2-102, 1-87, Nova 14, Podunavlje 8-52, 1/a-31/a, Puarov dol 20/a, Rudina balinac 20, Rudina crkvina 2-132, 400, 3-129 nep, Rudina dolečak 1, Rudina kod vilme 83, Rudina lipin dol 6/a, 20, 9, Rudina provalija 2, 14, Rudina selišće 16-18 par, 3-19 nep, Rudina stepanićevac 109, Rudina ćosinac 3, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 6-52, 1-51/a, Ušće 2-126, 1-125, Vrška 28-86, 1-55, Zlatna 2-144, 1-85
Višnjevac
od 8:30 do 12:00 sati - Ulica Ivana Mažuranića 16-40, 23-45
Bez plina
G.Č. Novi grad
od 11:00 do 13:00 sati - Banjalučka ulica (kbr. 30-106), Požeška ulica (kbr. 1-13)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]
- CineLady uz film "Orkanski visovi" u CineStaru Portanova
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Pričaonice u ograncima Knjižnice [veljača i ožujak, 2026.]
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autora Srećka Tomasa "Croatia kralja Tomislava“
- Dani poslova i profesionalnog usmjeravanja HZZ-a Osijek – Korak bliže karijeri
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)