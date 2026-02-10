ozbiljno dobar

Pannonian Challenge

epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture

27. izdanje Pannonian Challengea

12. i 13. lipnja

najbolje

Baby Lasagna

LET3 te TBF

Entrio.hr

early bird cijena

29 eura

BMX, INLINE i SKATE kategorijama

besplatan

nije bio samo priča

Imamorazlog za rezervaciju datuma za. Osijek sredinom lipnja ponovno postajeodržat će se, a festival koji već više od dva i pol desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina ove godine donosi i snažan glazbeni program.Uzopremljeni skate park u ovom dijelu Europe novo mjesto susreta na Pannonianu bit će i dvorana Gradski vrt. Nakon sportskog programa slijedi veliki koncertni program. Dolazakpo prvi put u Osijek donosi dodatnu energiju cijelom festivalu. Uz njega, na Pannonian Challenge, stižu ikoji garantiraju koncertnu večer u kojoj se ne stoji mirno i ne ide ranije doma.Koncertni program planiran je za subotu, 13. lipnja, a ulaznice se mogu kupiti putem sustava. Već danas dostupna jeulaznice u iznosu odSportski program održat će se 12. i 13. lipnja u skate parku na lijevoj obali Drave, a publika će moći pratiti natjecanja u. Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da se na Pannonian Challengeu skupljaju bodovi za Olimpijske igre u Los Angelesu. Ulaz na sportski program u skate park jePannonian nikadao trikovima i bodovima. To je priča o ljudima koji se iz godine u godinu vraćaju, pamte najbolje trenutke iz skate parka i prenose energiju novim generacijama. Energija se kroz godine mijenjala, ali je ostala ista u onome najvažnijem: u svakom triku, podršci s tribina i glasnom refrenu.Jedna pozornica, jedan skate park. Nema reprize.