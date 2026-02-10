Prvo južina pa onda snijeg?
10.02.2026. 12:08
Vikend koji je tek daleko ispred nas donosi novu promjenu vremena, ali i snijeg. No, krenimo redom.
Pred nama je promjenjiv tjedan. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice rosulja i kiša. Dnevna temperatura do 8°C. Slično vrijeme očekuje nas i u srijedu. Pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 14°C, puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.
Za koji stupanj toplije očekuje nas u četvrtak, no i dalje oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 15°C, puhat će slab do umjeren južni vjetar.
Tijekom jutra u petak oblačno uz kišu, no prema kraju dana razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 13°C.
Vikend donosi zahlađenje
Pretežno oblačno vrijeme obilježit će subotu, a prema kraju dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.
Prema trenutačnoj prognozi, u nedjelju nas očekuje pretežno oblačno uz kišu, koja će tijekom dana prelaziti u snijeg. Dnevna temperatura oko nule, a već u noći na nedjelju, temperatura će padati do -7°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)