Vijesti::Communis
Vikend koji je tek daleko ispred nas donosi novu promjenu vremena, ali i snijeg. No, krenimo redom.

Pred nama je promjenjiv tjedan. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice rosulja i kiša. Dnevna temperatura do 8°C. Slično vrijeme očekuje nas i u srijedu. Pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 14°C, puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Za koji stupanj toplije očekuje nas u četvrtak, no i dalje oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 15°C, puhat će slab do umjeren južni vjetar.

Tijekom jutra u petak oblačno uz kišu, no prema kraju dana razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 13°C.

Vikend donosi zahlađenje
Pretežno oblačno vrijeme obilježit će subotu, a prema kraju dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Prema trenutačnoj prognozi, u nedjelju nas očekuje pretežno oblačno uz kišu, koja će tijekom dana prelaziti u snijeg. Dnevna temperatura oko nule, a već u noći na nedjelju, temperatura će padati do -7°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


