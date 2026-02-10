novu promjenu vremena

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Vikend koji je tek daleko ispred nas donosi, ali i. No, krenimo redom.Pred nama je. Danas će biti, mjestimice rosulja i kiša. Dnevna temperatura do. Slično vrijeme očekuje nas i u srijedu.. Jutarnja temperatura do, a dnevna do, puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.Za koji stupanjočekuje nas u četvrtak, no i dalje oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura doa dnevna do, puhat će slab do umjeren južni vjetar.Tijekom jutra u petak, no prema kraju dana. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPretežnoobilježit će subotu, a prema kraju dana moguća je. Jutarnja temperatura doa dnevna do. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.Prema trenutačnoj prognozi, u nedjelju nas očekuje, koja će tijekom dana prelaziti u. Dnevna temperatura oko nule, a već u noći na nedjelju, temperatura će padati do