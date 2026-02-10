Regionalno PH, Regije 4

Tekst i foto: PK Osijek

U Vukovaru se proteklog vikenda godine održalou malom bazenu na kojem je sudjelovaloregije s prekokategorija kadeta, mlađih kadeta i početnika. Bojeje branilo 30-ak plivačica i plivača uz vodstvo trenera Mihaela Močkovića i Marka Filipovića.Natjecanje je održano iz tri dijela, jedan u subotu te dva u nedjelju..Osječani su ostvarilite osvojili ukupno, odnosno 20 pojedinačnih (5 zlata, 3 srebra, 12 bronci) te 7 štafetnih medalja (4 srebra, 3 bronce). Isplivano je mnoštvo osobnih rekorda te je ovo natjecanje bilo posljednja prilika kadetima za isplivati limite za nadolazećakoje se 21. i 22. veljače održava u Puli. Nekoliko najmlađih plivača i plivačica je prvi puta sudjelovalo na natjecanju.1.mjesto 200 mješovito 2:33.39 (357)1.mjesto 50 slobodno 26.77 (410)3.mjesto 50 leđno 31.86 (334)3.mjesto 50 prsno 35.94 (334)3.mjesto 100 prsno 1:22.65 (299)2.mjesto 200 mješovito 2:45.10 (286)2.mjesto 100 leđno 1:12.45 (296)3.mjesto 50 slobodno 27.42 (382)3.mjesto 400 slobodno 5:08.10 (417)3.mjesto 100 leptir 1:19.41 (292)1.mjesto 100 mješovito 1:20.19 (232)1.mjesto 50 leptir 36.26 (203)3.mjesto 400 slobodno 5:28.43 (269)3.mjesto 100 slobodno 1:10.72 (254)3.mjesto 100 leđno 1:22.95 (197)2.mjesto 100 leptir 1:36.38 (163)3.mjesto 50 leptir 42.89 (173)3.mjesto 100 leptir 1:38.44 (153)Leo Jurić (2016.), početnik:1.mjesto 25 leđno 20.903.mjesto 50 leđno 47.18 (102)2. mjesto kadeti u sastavu:2:05.573. mjesto kadetkinje u sastavu:2:26.422. mjesto kadetkinje u sastavu:2:09.952. mjesto kadeti u sastavu:1:53.622. mjesto početnici u sastavu:3:25.473. mjesto mlađe kadetkinje u sastavu:2:27.863. mjesto kadetkinje u sastavu:5:34.01