Osječki plivači briljirali u Vukovaru
10.02.2026. 11:34
U Vukovaru se proteklog vikenda godine održalo Regionalno PH, Regije 4 u malom bazenu na kojem je sudjelovalo 13 klubova regije s preko 250 natjecatelja kategorija kadeta, mlađih kadeta i početnika. Boje PK Osijek je branilo 30-ak plivačica i plivača uz vodstvo trenera Mihaela Močkovića i Marka Filipovića.
Natjecanje je održano iz tri dijela, jedan u subotu te dva u nedjelju..
Osječani su ostvarili odlične rezultate te osvojili ukupno 27 medalja, odnosno 20 pojedinačnih (5 zlata, 3 srebra, 12 bronci) te 7 štafetnih medalja (4 srebra, 3 bronce). Isplivano je mnoštvo osobnih rekorda te je ovo natjecanje bilo posljednja prilika kadetima za isplivati limite za nadolazeća Prvenstvo Hrvatske za kadete koje se 21. i 22. veljače održava u Puli. Nekoliko najmlađih plivača i plivačica je prvi puta sudjelovalo na natjecanju.
Plasmani/osvajači medalja:
Tin Čizmadija (2012.), kadet:
1.mjesto 200 mješovito 2:33.39 (357)
1.mjesto 50 slobodno 26.77 (410)
3.mjesto 50 leđno 31.86 (334)
3.mjesto 50 prsno 35.94 (334)
3.mjesto 100 prsno 1:22.65 (299)
Juraj Sabljić (2012.), kadet:
2.mjesto 200 mješovito 2:45.10 (286)
2.mjesto 100 leđno 1:12.45 (296)
3.mjesto 50 slobodno 27.42 (382)
Lena Josić (2013.), kadetkinja:
3.mjesto 400 slobodno 5:08.10 (417)
3.mjesto 100 leptir 1:19.41 (292)
Erik Prutki (2014.), mlađi kadet:
1.mjesto 100 mješovito 1:20.19 (232)
1.mjesto 50 leptir 36.26 (203)
3.mjesto 400 slobodno 5:28.43 (269)
3.mjesto 100 slobodno 1:10.72 (254)
3.mjesto 100 leđno 1:22.95 (197)
Tena Josipović (2014.), mlađa kadetkinja:
2.mjesto 100 leptir 1:36.38 (163)
3.mjesto 50 leptir 42.89 (173)
Ina Matuzalen (2015.), mlađa kadetkinja:
3.mjesto 100 leptir 1:38.44 (153)
Leo Jurić (2016.), početnik:
1.mjesto 25 leđno 20.90
3.mjesto 50 leđno 47.18 (102)
Štafete:
4x50 mješovito:
2. mjesto kadeti u sastavu: Juraj Sabljić, Jakov Ćorić, Tin Čizmadija i Andrej Jelošek 2:05.57
3. mjesto kadetkinje u sastavu: Klara Novokmet, Lena Josić, Lucija Balanže i Majda Katavić 2:26.42
4x50 slobodno:
2. mjesto kadetkinje u sastavu: Lena Josić, Majda Katavić, Klara Novokmet i Lucija Balanže 2:09.95
2. mjesto kadeti u sastavu: Juraj Sabljić, Jakov Ćorić, Andrej Jelošek i Tin Čizmadija 1:53.62
2. mjesto početnici u sastavu: Borna Barišić, Mate Rimar, Luka Slišković i Leo Jurić 3:25.47
3. mjesto mlađe kadetkinje u sastavu: Tena Josipović, Michelle Sertić, Ina Matuzalen i Lena Mrganić 2:27.86
4x100 mješovito:
3. mjesto kadetkinje u sastavu: Majda Katavić, Lucija Balanže, Klara Novokmet i Lena Josić 5:34.01
Tekst i foto: PK Osijek
