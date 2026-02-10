Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Beli Manastir utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 38-godišnjakinja državljanka Kine počinila kazneno djelo računalne prijevare na štetu 78-godišnjeg Baranjca.

Naime, osnovano se sumnja da se ona od 31. srpnja do 20. studenoga 2023. godine lažno predstavljala Baranjcu kao broker kriptovalutama te je on, misleći da ulaže u virtualan novac, na razne račune u nekoliko navrata uplatio ukupno 22.500 eura, izvijestili su iz policije.

Lažna brokerica je prethodno od Baranjca tražila da na svoje računalo instalira aplikaciju za udaljeno upravljanje uređajima kako bi mu pomogla prilikom registracije, kreiranja i korištenja računa za trgovanje kriptovalutama. Nakon instalacije Baranjac je nastavio slijediti upute brokerice, a da nije znao da joj na taj način omogućava pristup svojim osobnim podacima i bankovnom računu, a što je ona u konačnici zlouporabila i s računa oštećenog na nepoznati račun povukla sva uplaćivana sredstva.

Ukupna materijalna šteta iznosi 22.500 eura, a policija protiv osumnjičene podnosi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




