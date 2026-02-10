Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Beli Manastir

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jedržavljanka Kine počinila kazneno djelo računalne prijevare na štetuNaime, osnovano se sumnja da se ona od 31. srpnja do 20. studenoga 2023. godine lažno predstavljala Baranjcu kaote je on, misleći da ulaže u virtualan novac, na razne račune u nekoliko navrata uplatio ukupno, izvijestili su iz policije.Lažna brokerica je prethodno od Baranjca tražila da na svoje računalo instalira aplikaciju za udaljeno upravljanje uređajima kako bi mu pomogla prilikom registracije, kreiranja i korištenja računa za trgovanje kriptovalutama. Nakon instalacije Baranjac je nastavio slijediti upute brokerice, a da nije znao da joj na taj načinsvojim osobnim podacima i bankovnom računu, a što je ona u konačnici zlouporabila i s računa oštećenog na nepoznati račun povukla sva uplaćivana sredstva.Ukupna materijalna šteta iznosi, a policija protiv osumnjičene podnosi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.