Jeste li znali?

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

8. veljače 1949.

javnih, pučkih knjižnica i čitaonica

najveća je knjižnica

pola milijuna svezaka knjiga

1. Želiš oružje? Mi smo u knjižnici. Knjige su najbolje oružje na cijelom svijetu. Ova soba je najbolji arsenal koji bismo mogli imati. Naoružaj se! – Dr. Who

2. Kad si u nedoumici, idi u knjižnicu. – Ron Weasley u: Harry Potter i Odaja tajni (J. K. Rowling)

3. Kada budem imala vlastitu kuću, bit ću nesretna ako ne budem imala izvrsnu knjižnicu. – Elizabeth Bennet u: Ponos i predrasude (Jane Austen)

4. Uvijek sam zamišljao da će raj biti neka vrsta knjižnice. – Jorge Luis Borges

5. Našao sam svoju religiju, ništa mi nije bilo važnije od knjiga. Knjižnicu sam gledao kao hram. – Riječi: Autobiografija Jean-Paul Sartrea

čarobna mjesta

dječje svakodnevice

Sretna kućica / Karmen Delač-Petković, Dijana Arbanas

Čarolija knjižnice

Kako je zeko zavolio knjižnicu

Djevojčica koja je htjela spasiti knjige / Klaus Hagerup ; ilustrirala Lisa Aisato

Tekst: Suzana Biglbauer, mag. informacijskih znanosti

s radom je započelagodine kao Gradska knjižnica, nastavljajući tradicijugrada Osijeka. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijekistočne Hrvatske koja broji oko, pokušava zadovoljiti informacijske potrebe svih zainteresiranih stanovnika Osijeka i okolice... Sretan ti rođendan, draga Knjižnice!Kako bismo vam dočarali ljubav koju mnogi njeguju spram knjižnica, donosimo popularne citate iz serija i knjiga te misli nekoliko autora. Napominjemo kako nisu samo stvarni ljudi obožavatelji, već su to i literarni junaci.Knjižnice suposebno za one najmlađe. Da bi čitanje postalo dio, njihova potreba i užitak, treba im puno čitati, kupovati im knjige, voditi ih u knjižnicu, pričati im priče, poticati ih da ih sami pišu, da ih sami izmišljaju, da maštom obogaćuju svoju svakodnevicu. Osim toga valja ih upoznati sa simpatičnim junacima koji su svoju sreću našli u čitanju, jer s njima će se moći identificirati, oponašati ih. U nastavku zato slijedi preporuka slikovnica o čitanju i knjižnicama.Na jednostavan i maštovit način, ova slikovnica namijenjena djeci starije vrtićke dobi, približava svijet knjiga i knjižnica kroz ilustraciju i interaktivno čitanje. Od njih se traži da na svakoj stranici priče pronađu "crvenu knjigu". Priča im o kućici koja je jedva čekala da dobije svoju obitelj. Kada ju je dobila bila je jako iznenađena jer su to bile knjige. S knjigama su došla i djeca, radosna i bučna, pa je kućica bila presretna. Preko ljeta dolazili su i strani ljudi diveći joj se, a preko zime iz nje je odjekivala glazba.Tekst prate vesele i maštovite ilustracije Darka Macana.-Knjižnica je puna knjiga, pa uđi čim prije i tvoja se omiljena među njima krije. Nije lako kad iz mnoštva jednu se odabrat mora… No zabava već počinje – biranje je prava fora. - Luka nije uvjeren da su knjige za njega, preduge su, dosadne i on bi radije gledao TV, ali zahvaljujući upornosti njegove prijateljice Eme, Luka će otkriti svijet dinosaura, princeza, gusara, nogometa i svemirskih letjelica te se napokon zaljubiti u knjige i čitanje. Pridruži se Luki i Emi dok zajedno otkrivaju čaroliju koja se skriva između korica svake knjige. Napisana u stihovima neodoljivog ritma u nadahnutom prijevodu Ozrena Doležala, ova je priča namijenjena svima koji još nisu sigurni da je čitanje zabavno. Priču je ilustracijama u tehnici vodenih boja oživio Ian Morris. Priča koja će probuditi ljubav prema čitanju, knjižnici i pisanoj riječi kod svakog pa čak i kod najneodlučnijeg čitatelja.Slikovnica „“ djecu vodi kroz prostor gdje žive njihove omiljene priče. Glavni lik, plišani zeko, s knjižničarkom upoznaje odjele jedne knjižnice, posjetitelje svih dobi koji u nju dolaze i raznolike sadržaje koje ona nudi. Čitajući ovu priču djeca će upoznati knjižnicu kao mjesto učenja i druženja u koje će rado dolaziti cijeloga života.No, možda najveća vrijednost ove slikovnice je u njezinom pokušaju da potakne djecu na znatiželju, na čitanje, na putovanje u raznolike i začudne svjetove kojima priče razvijaju ideje i maštu, ali i donose smirenje i utjehu. Slikovnica je također i naše malo priznanje svim knjižničarkama i knjižničarima koji neumorno rade da priče približe dječjim srcima i u njima svakodnevno potiču ljubav prema knjizi i čitanju.Autorica teksta je Ivanka Ferenčić Martinčić, spisateljica i knjižničarka koja obožava svoj posao. Dugo joj je bila želja napisati priču koja bi djeci približila knjižnicu kao mjesto u koje mogu dolaziti cijeloga života i pronaći jedan sasvim poseban svijet.Priču je ilustrirala talentirana ilustratorica Nikolina Dinješ iz Osijeka koja je odličnom igrom boja, svjetla i sjene uspjela dočarati posebnost institucije u kojoj se likovi nalaze, ali i njihove emocije i atmosferu knjižnice.Slikovnica Kako je zeko zavolio knjižnicu dio je serije slikovnica pod nazivom Djeca i kultura.Ovo je dirljiva priča o djevojčici Anni koja najviše od svega voli čitati i svakoga dana poslije škole knjižnicu. Dok čita, upoznaje mnoštvo različitih ljudi i uzbudljivih svjetova! Ali što se događa s knjigama koje nitko ne posuđuje? Hoće li biti prepuštene zaboravu? Anna je sigurna: ona mora spasiti zaboravljene knjige!Idealno bi bilo kad bi im pronašla čitatelje – no kako će to učiniti? Anna nailazi na jednu knjige bez završetka i za nju uspijeva zainteresirati prvo svoje prijatelje, pa i čitav grad.Djeci će biti zanimljivo da ova knjiga donosi priču u priči – dijelove knjige koju Anna čita i da svatko od nas može smišljati drugačiji kraj priča koje čita. Osim činjenice da su knjige važne i vrijedne spašavanja, ova knjiga donosi poruku da čitanjem oživljavaju likovi koji nastanjuju knjige i u svakoj knjizi možemo pronaći dio sebe. Preporučujemo ovu zaista čarobnu priču o ljubavi prema knjigama.