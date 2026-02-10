kromna, ali ponosna, skupina radnika

Na istom mjestu, istog datuma i dana u tjednu, ali nakon minula 34. ljeta, siz povijesti i sadašnjostiigrala je, ili promatrala tradicijsku, koja je u godini svoga rođenja bila posvećena trenutku međunarodnog priznavanja Republike Hrvatske. Utakmicu su igrali ratnici svjetla i topline iz Domovinskog rata, ali kako je prolazilo vrijeme prolazila je i sposobnost igranja, a neki su radnici, nažalost, napustili ovozemaljski život.Uvijek prisutno zajedništvo i hepoljublje osokolilo je, čuvare sjećanja, nadomjestiti nedostajuće igrače i tako udahnuti novi život tradiciji i sjećanju. Igrali su momčadi povijesnih imena:. Za razliku od prethodne godine, ove godine je pobijedila momčad Ratnog poslovodstva s rezultatom 6:2.Kroz povijest ove tradicije pobjede i porazizajedništvo nekadašnjih radnika civilnih ratnika i današnjih radnika čuvara sjećanja Elektroslavonije, a poslije utakmice se ono hranilo i branilo riječima sjećanja i druženjem uz pjesme snažnih porukaSvakim novim danom približava seovog događaja koja se namjerava, za vječno sjećanje, obogatiti skromnom tiskanom publikacijom.Već nekoliko godina utakmicu s manje ili više uspjeha organizirauz svestranu pomoćUtakmica je i ove godine po tradiciji odigrana uu Osijeku.Golove su postigli: Ratno poslovodstvo:a za Ratni radni vod:Po prvi puta, nakon smrti suca koji je svih ovih godina sudio utakmice, utakmicu je sudioPo tradiciji, dan prije odigravanja utakmice članovi Udruge obišli su grobove radnih kolega i nogometaša sudionika dosadašnjih utakmica koji su u međuvremenu preminuli.