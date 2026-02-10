izbio je požar

obiteljskoj kući

smrtno stradala

Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac

Jutros nešto nakon 7 satinau Bilju. Nažalost u požaru je jedna osobaPožar, koji se proširio i na susjednu kuću, ugasili su pripadniciViše informacija o uzroku požara bit će poznato nakon očevida.