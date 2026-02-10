Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Jutros nešto nakon 7 sati izbio je požar na obiteljskoj kući u Bilju. Nažalost u požaru je jedna osoba smrtno stradala.

Požar, koji se proširio i na susjednu kuću, ugasili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac.

Više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon očevida.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




