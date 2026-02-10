Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije prijavila je projekt „Poboljšano upravljanje Posebnim ornitološkim rezervatom Podpanj“ na poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.“ koji je sada odobren, a uskoro slijedi i Odluka o financiranju.

Županica Nataša Tramišak naglasila je kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti 1.844.846,86 eura kojim Osječko-baranjska županija nastoji očuvati bioraznolikost i prirodne vrijednosti koje čine temelj identiteta i održivog razvoja našega prostora.

- Posebni ornitološki rezervat Podpanj iznimno je vrijedno područje, ne samo za Donji Miholjac i našu županiju, već i u nacionalnom i međunarodnom kontekstu, što potvrđuje njegova uključenost u mrežu Natura 2000 i UNESCO-ov Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav. Svjesni smo izazova s kojima se rezervat suočava uslijed klimatskih promjena i dugogodišnjih nepovoljnih hidroloških procesa, zbog čega je nužno pravodobno i stručno djelovati. Projekt „Poboljšano upravljanje Posebnim ornitološkim rezervatom Podpanj“ predstavlja jasan odgovor na te izazove i potvrdu naše usmjerenosti na očuvanje prirodne baštine. Kroz restauracijske mjere, znanstvena istraživanja i sustavan monitoring stvaramo preduvjete za obnovu vlažnih staništa i dugoročnu zaštitu brojnih ptičjih vrsta. Time ne čuvamo samo prirodni dragulj Osječko-baranjske županije, već aktivno doprinosimo nacionalnim i europskim ciljevima zaštite prirode. Ovakvi projekti jasno pokazuju da je odgovorno i održivo upravljanje prirodom trajna obveza koju imamo prema budućim generacijama – kazala je županica.

Podpanj je važno područje za život, gniježđenje, seobu i zimovanje ptica u kojem je dosad evidentirano 106 vrsta ptica. Taj iznimni prirodni prostor proglašen je posebnim ornitološkim rezervatom 1997. godine, a uz to se nalazi unutar većeg zaštićenog područja, Regionalnog parka Mura - Drava i ekološke mreže Republike Hrvatske NATURA 2000. Posebni ornitološki rezervat Podpanj zaštićen je i na međunarodnoj razini. To je područje, naime, sastavni dio Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav koji je 2021. godine UNESCO proglasio između pet država - Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Srbije.

Unatoč visokoj biološkoj vrijednosti, rezervat se posljednjih desetljeća suočava s izraženim procesima degradacije. Smanjenje dotoka vode, promjene hidroloških uvjeta i sve učestalije i dugotrajnije suše – posljedica klimatskih promjena – doveli su do ubrzanog zamočvarivanja, eutrofikacije i sukcesije vegetacije. Stoga bi se projektom „Poboljšano upravljanje Posebnim ornitološkim rezervatom Podpanj“, zaustavili i preokrenuli negativni procesi, a provedbom jasno usmjerenih aktivnosti i restauracijskih mjera očuvao bi se ovaj prirodni dragulj Osječko-baranjske županije.

Projekt će kombinacijom terenskih radova, znanstvenih istraživanja i edukativnih aktivnosti osigurati održive rezultate: obnovljena vlažna staništa, poboljšano stanje populacija ciljnih vrsta te uspostavljen dugoročan okvir upravljanja i monitoringa u Posebnom ornitološkom rezervatu Podpanj. Na taj će se način ne samo očuvati lokalna bioraznolikost, već i doprinijeti ispunjavanju nacionalnih i europskih ciljeva u okviru mreže Natura 2000 i EU Strategije o bioraznolikosti do 2030. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.844.846,86 eura dok bespovratna sredstva iznose 1.568.119,82 eura.


Tekst i foto: OBŽ


