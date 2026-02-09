Marin Piletić napušta Vladu!
09.02.2026. 17:36
Prema neslužbenim informacijama koje donosi Index.hr, Marin Piletić napušta Vladu. Već je poznato i tko bi ga trebao naslijediti na čelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike — riječ je o Alenu Ružiću, aktualnom ravnatelju riječkog KBC-a.
Naime, Piletićev odlazak dolazi nakon što je krajem prošle godine izbio skandal vezan uz provedbu inkluzivnog dodatka, naknade namijenjene osobama s invaliditetom koja je trebala objediniti i unaprijediti postojeća prava. Provedbu su od početka pratila značajna kašnjenja u obradi zahtjeva, a prema njegovim vlastitim podacima, oko 15.000 ljudi preminulo je prije nego što su dobili rješenje o pravu na dodatak. Upravo je ta informacija izazvala snažne reakcije javnosti i političke kritike, budući da mnogi korisnici nisu dočekali ni odluke ni isplate.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
