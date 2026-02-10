Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. Na kopnu ujutro ponegdje magla. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 8°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Banova ulica 98-104 par, Donjodravska obala 28-38, 39, Gluha 2, 1-3 nep, Lađarska 22, 11-25 nep, Mije Kišpatića 11-67 nep, Primorska 2/a-4/a, 1-9 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica Šándora Petöfia 71-83/b
od 12:00 do 14:30 sati - Kozjačka ulica 70-114, 53-73, Prenjska ulica 2/a, 1-15

Dalj, Erdut
od 8:00 do 15:00 sati - Dalj: Boška Paradžika, Grabovac 8-106 par, 1-101,
Erdut: Hrvatskih branitelja 9

Bez plina
GČ Novi grad
od 8:00 do 12:00 sati - Banjalučka ulica (kbr. 30-106), Požeška ulica (kbr. 1-13)

Bez vode


Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [10.-15.02.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt



Objavio: Redakcija 031




