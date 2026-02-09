Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske su 7. veljače u 00.05 sati u Osijeku zatekli 40-godišnjeg Baranjca, koji je kod sebe neovlašteno posjedovao 8,2 grama „speeda“ i 1,2 grama droge MDMA što je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta i oduzeto.

40-godišnjak je uhićen, a temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene su pretrage prostora kojima se koristi tijekom moje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 95,8 grama „speeda“, 48,5 grama marihuane, četiri cijele i tri polovice tableta droge MDMA, dvije precizne digitalne vage s tragovima amfetamina na njima, izvijestili su iz policije.

Ujedno su temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene pretrage doma i drugih prostora kojima se koristi 46-godišnji Osječanin, kao i njegovog automobila tijekom koje nisu pronađeni predmeti kaznenog djela.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 40-godišnjak iz Baranje i 46-godišnjak iz Osijeka počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Protiv obojice slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Objektiv031

Snježna Tvrđa