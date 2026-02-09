Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske

su 7. veljače u 00.05 sati u Osijeku zatekli, koji je kod sebe neovlašteno posjedovaošto je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta i oduzeto.40-godišnjak je uhićen, a temeljem nalogaobavljene su pretrage prostora kojima se koristi tijekom moje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto, izvijestili su iz policije.Ujedno su temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene pretrage doma i drugih prostora kojima se koristi 46-godišnji Osječanin, kao i njegovog automobila tijekom kojepredmeti kaznenog djela.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da suiz Baranje iiz Osijeka počinili kazneno djelo. Protiv obojice slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.