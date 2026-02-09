NBA Europa i Hrvatski košarkaški savez,

Košarkaškim savezom Osječko-baranjske županije i Zajednicom osječkog sporta

40 osnovnih škola

Četiri osnovne škole s područja regije Istok čine Jr. NBA Northwest diviziju, a boje NBA franšiza predstavljaju:

motivacije, sportskog duha i zajedništva

Utah Jazz

Foto: Košarkaški savez OBŽ

u suradnji s, pokrenuli su još jednu sezonu hrvatske Jr. NBA lige – natjecanja koje osnovnoškolcima pruža priliku da iskuse duh i organizaciju najjače košarkaške lige na svijetu. U projektu sudjelujeiz cijele zemlje, raspoređenih u 6 divizija i dvije konferencije, a svaka škola predstavlja jedan NBA klub uz njegove originalne boje i dresove.DENVER NUGGETS – OŠ Ivana Brlić Mažuranić, StrizivojnaOKLAHOMA CITY THUNDER – OŠ Ivana Kozarca, ŽupanjaPORTLAND TRAIL BLAZERS – OŠ Jagode Truhelke, OsijekUTAH JAZZ – OŠ Mladost, OsijekPrvi natjecateljski vikend donio je odličnu atmosferu, pune tribine i mnoštvo koševa, a već nakon prva dva dana jasno je da nas očekuje uzbudljiva sezona.DAY 1 – subota, 7. veljače 2026.Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 1:17Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 22:7Denver Nuggets – Utah Jazz 2:27Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 4:18DAY 2 – nedjelja, 8. veljače 2026.Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 3:25Denver Nuggets – Utah Jazz 2:24Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 32:5Utah Jazz – Portland Trail Blazers 28:14Tablica1. UTAH JAZZ - 4-42. OKLAHOMA CITY THUNDER - 3-13. PORTLAND TRAIL BLAZERS - 1-34. DENVER NUGGETS - 0-4Jr. NBA liga ponovno je pokazala kolikodonosi mladim košarkašima. U prva dva dana natjecanja istaknuli su sekao vodeća ekipa divizije, no rezultat je u drugom planu – najvažnije je zajedništvo, sportski duh i radost djece koja uživaju u košarci. Iako su utakmice bile pune uzbuđenja, ono što se najviše pamti jest osmijeh na licima mladih košarkaša i fair-play na terenu, što ovu ligu čini posebnim sportskim iskustvom.Domaćin drugog vikenda Jr. NBA lige, koji se održava 21. veljače, bit će grad Županja.