Vijesti::Sport
NBA Europa i Hrvatski košarkaški savez, u suradnji s Košarkaškim savezom Osječko-baranjske županije i Zajednicom osječkog sporta, pokrenuli su još jednu sezonu hrvatske Jr. NBA lige – natjecanja koje osnovnoškolcima pruža priliku da iskuse duh i organizaciju najjače košarkaške lige na svijetu. U projektu sudjeluje 40 osnovnih škola iz cijele zemlje, raspoređenih u 6 divizija i dvije konferencije, a svaka škola predstavlja jedan NBA klub uz njegove originalne boje i dresove.

Četiri osnovne škole s područja regije Istok čine Jr. NBA Northwest diviziju, a boje NBA franšiza predstavljaju:
DENVER NUGGETS – OŠ Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna
OKLAHOMA CITY THUNDER – OŠ Ivana Kozarca, Županja
PORTLAND TRAIL BLAZERS – OŠ Jagode Truhelke, Osijek
UTAH JAZZ – OŠ Mladost, Osijek

Prvi natjecateljski vikend donio je odličnu atmosferu, pune tribine i mnoštvo koševa, a već nakon prva dva dana jasno je da nas očekuje uzbudljiva sezona.

DAY 1 – subota, 7. veljače 2026.
Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 1:17
Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 22:7
Denver Nuggets – Utah Jazz 2:27
Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 4:18

DAY 2 – nedjelja, 8. veljače 2026.
Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 3:25
Denver Nuggets – Utah Jazz 2:24
Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 32:5
Utah Jazz – Portland Trail Blazers 28:14

Tablica
1. UTAH JAZZ - 4-4
2. OKLAHOMA CITY THUNDER - 3-1
3. PORTLAND TRAIL BLAZERS - 1-3
4. DENVER NUGGETS - 0-4

Jr. NBA liga ponovno je pokazala koliko motivacije, sportskog duha i zajedništva donosi mladim košarkašima. U prva dva dana natjecanja istaknuli su se Utah Jazz kao vodeća ekipa divizije, no rezultat je u drugom planu – najvažnije je zajedništvo, sportski duh i radost djece koja uživaju u košarci. Iako su utakmice bile pune uzbuđenja, ono što se najviše pamti jest osmijeh na licima mladih košarkaša i fair-play na terenu, što ovu ligu čini posebnim sportskim iskustvom.

Domaćin drugog vikenda Jr. NBA lige, koji se održava 21. veljače, bit će grad Županja.


Foto: Košarkaški savez OBŽ


Objavio: Redakcija 031




