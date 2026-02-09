Kako potaknuti zdrav način života i prestanak pušenja

Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju te obvezno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja. Pobjednici natječaja odlučit će se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uvjetima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana. Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. ožujka 2026. godine. Pobjednik natječaja bit će nagrađen poklon bonom u iznosu od 400,00 eura , a bit će podijeljeno i još devet nagrada drugog reda u obliku poklon bona u iznosu od 100,00 eura svaki

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

? Jedna županija ima rješenje.Naime,pozvao je pušače da se prijave na natječaj "“ na kojemu će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti, s ciljem promoviranja zdravih životnih odabira i potpore prestanku pušenja, javno objavljuje Natječaj „Natječaj je namijenjen svim(ženama i muškarcima), s prebivalištem na području, koji su spremnipušiti i održati apstinenciju u trajanju od trideset dana, počevši s prvim danom korizmegodine, a zaključno sgodine.Prijave će biti otvorenegodine.Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa „stažom“ od najmanje godinu dana., navode u priopćenju.Prijave se vrše isključivo osobno u, Županijska 9 u Požegi, ponedjeljak do petak od 8:00 do 14:00 sati te četvrtkom i od 15.30 do 18.30 sati.