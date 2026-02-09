Prestani pušiti i osvoji 400 eura! Natječaj Požeško-slavonske županije za zdrav život
09.02.2026. 11:36
Kako potaknuti zdrav način života i prestanak pušenja? Jedna županija ima rješenje.
Naime, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na natječaj "Pušenje odbaci, lovu nabaci!“ na kojemu će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 eura.
O čemu se radi?
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, s ciljem promoviranja zdravih životnih odabira i potpore prestanku pušenja, javno objavljuje Natječaj „Pušenje odbaci, lovu nabaci!“
Natječaj je namijenjen svim punoljetnim pušačima (ženama i muškarcima), s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji su spremni pokušati prestati pušiti i održati apstinenciju u trajanju od trideset dana, počevši s prvim danom korizme 18. veljače 2026. godine, a zaključno s 19. ožujka 2026. godine.
Prijave će biti otvorene od 9. veljače 2026. do uključivo 18. veljače 2026. godine.
Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa „stažom“ od najmanje godinu dana.
Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju te obvezno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja. Pobjednici natječaja odlučit će se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uvjetima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana. Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. ožujka 2026. godine. Pobjednik natječaja bit će nagrađen poklon bonom u iznosu od 400,00 eura, a bit će podijeljeno i još devet nagrada drugog reda u obliku poklon bona u iznosu od 100,00 eura svaki, navode u priopćenju.
Prijave se vrše isključivo osobno u Službi za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Županijska 9 u Požegi, ponedjeljak do petak od 8:00 do 14:00 sati te četvrtkom i od 15.30 do 18.30 sati.
