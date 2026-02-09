Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Kultura
Dvije sjajne Puccinijeve operne jednočinke – Plašt / Sestra Angelica na rasporedu su u utorak, 24. veljače 2026. s početkom u 18:00 sati u osječkom HNK.

Riječ je o dvjema jednočinkama koje, s Giannijem Schicchijem (u HNK-u u Osijeku premijerno izveden u travnju 2022. s Busonijevim Arlecchinom) čine fantastičan Puccinijev triptih kojim majstor opernoga žanra pokazuje i dokazuje umijeće prenošenja najdubljih emocija unutar kratke, vremenski ograničene forme, istančanu suptilnost gradacije emocija koje kod publike bude najdublju empatiju. Riječ je o opernim remek-djelima, u režiji Lee Anastazije Fleger.

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031 daruje 2x2 ulaznice za Puccinijeve operne jednočinke – Plašt / Sestra Angelica (utorak, 24. veljače u 18:00 sati). Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.



Foto: HNK u Osijeku


Objavio: Redakcija 031




