Puccinijev operni biser na sceni HNK-a: Plašt / Sestra Angelica
09.02.2026. 19:00
Dvije sjajne Puccinijeve operne jednočinke – Plašt / Sestra Angelica na rasporedu su u utorak, 24. veljače 2026. s početkom u 18:00 sati u osječkom HNK.
Riječ je o dvjema jednočinkama koje, s Giannijem Schicchijem (u HNK-u u Osijeku premijerno izveden u travnju 2022. s Busonijevim Arlecchinom) čine fantastičan Puccinijev triptih kojim majstor opernoga žanra pokazuje i dokazuje umijeće prenošenja najdubljih emocija unutar kratke, vremenski ograničene forme, istančanu suptilnost gradacije emocija koje kod publike bude najdublju empatiju. Riječ je o opernim remek-djelima, u režiji Lee Anastazije Fleger.
Portal Osijek031 daruje 2x2 ulaznice za Puccinijeve operne jednočinke – Plašt / Sestra Angelica (utorak, 24. veljače u 18:00 sati). Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
Foto: HNK u Osijeku
