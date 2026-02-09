Ciparskom Limassolu

Europsko prvenstvo za kadete juniore i U21 kategorije u katama i borbama

Lara Jurčević

Karate kluba Esseker

brončanu medalju

Lara Jurčević i Lara Gudelj

Foto: KK Esseker

u nedjelju je vrlo uspješno završenoJuniorka, članicaje u pojedinačnim nastupima u katama osvojila 3. mjesto i brončanu medalju.Lara je u prvom krugu natjecanja svladala predstavnicu Danske te je u drugom krugu izgubila od Belgijanke koja se na kraju plasirala u finale što je Lari dalo mogućnost repasažnih borbi za 3. mjesto.Lara je na najbolji način iskoristila priliku te pobjedama nad predstavnicama Malte i Grčke osvojila 3. mjesto iU ekipnim nastupima u kojima su nastupile iunatoč dobroj izvedbi nisu prošle prvi krug protiv ekipe Italije koja na kraju nije došla do finala te je naša ekipa ostale bez mogućnosti repasaža.