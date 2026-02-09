Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
U Ciparskom Limassolu u nedjelju je vrlo uspješno završeno Europsko prvenstvo za kadete juniore i U21 kategorije u katama i borbama.

Juniorka Lara Jurčević, članica Karate kluba Esseker je u pojedinačnim nastupima u katama osvojila 3. mjesto i brončanu medalju.

Lara je u prvom krugu natjecanja svladala predstavnicu Danske te je u drugom krugu izgubila od Belgijanke koja se na kraju plasirala u finale što je Lari dalo mogućnost repasažnih borbi za 3. mjesto.

Lara je na najbolji način iskoristila priliku te pobjedama nad predstavnicama Malte i Grčke osvojila 3. mjesto i brončanu medalju.

U ekipnim nastupima u kojima su nastupile i Lara Jurčević i Lara Gudelj unatoč dobroj izvedbi nisu prošle prvi krug protiv ekipe Italije koja na kraju nije došla do finala te je naša ekipa ostale bez mogućnosti repasaža.


Foto: KK Esseker


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

LABRADOR STENCI...
LABRADOR STENCI NA PRO...
Najlepsi Pomeranci...
Najlepsi Pomeranci Boo...
Toy i Mini Pudle s...
Odgajivacnica pasa “Ha...
Odrasle ženke koke...
Na prodaju ženke koker...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:165

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa