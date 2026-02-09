Lara Jurčević osvojila europsku broncu u katama
09.02.2026. 12:05
U Ciparskom Limassolu u nedjelju je vrlo uspješno završeno Europsko prvenstvo za kadete juniore i U21 kategorije u katama i borbama.
Juniorka Lara Jurčević, članica Karate kluba Esseker je u pojedinačnim nastupima u katama osvojila 3. mjesto i brončanu medalju.
Lara je u prvom krugu natjecanja svladala predstavnicu Danske te je u drugom krugu izgubila od Belgijanke koja se na kraju plasirala u finale što je Lari dalo mogućnost repasažnih borbi za 3. mjesto.
Lara je na najbolji način iskoristila priliku te pobjedama nad predstavnicama Malte i Grčke osvojila 3. mjesto i brončanu medalju.
U ekipnim nastupima u kojima su nastupile i Lara Jurčević i Lara Gudelj unatoč dobroj izvedbi nisu prošle prvi krug protiv ekipe Italije koja na kraju nije došla do finala te je naša ekipa ostale bez mogućnosti repasaža.
Foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)