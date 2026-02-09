Nisu dočekali rješenje — ali njihovi nasljednici ipak mogu do isplate
09.02.2026. 11:04
Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u oglednom predmetu prema kojoj sustav socijalne skrbi mora nastaviti postupke za inkluzivni dodatak i u slučajevima kada je podnositelj zahtjeva preminuo prije donošenja rješenja. Ako se utvrdi da je osoba imala pravo na dodatak, država će morati nasljednicima isplatiti zaostatke od dana predaje zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da bi se to moglo odnositi na oko 15.000 slučajeva.
Sud je odlučivao o tužbi supruge preminulog podnositelja kojem Hrvatski zavod za socijalni rad nije donio odluku u zakonskom roku od 15 dana. Nakon njegove smrti postupak je obustavljen, a žalba supruge odbijena. Sud je takvo postupanje ocijenio nezakonitim i naložio nastavak postupka.
U obrazloženju se navodi da, iako je riječ o osobnom pravu, zahtjev sadrži imovinsko potraživanje koje se može prenijeti na nasljednike. Sud je posebno istaknuo da tijelo javne vlasti ne smije imati korist od vlastitog nepoštivanja zakonskih rokova.
Ministarstvo socijalne politike tvrdilo je da se postupak ne može nastaviti te da je stranka mogla podnijeti žalbu zbog šutnje administracije, no sud te argumente nije prihvatio.
Ovaj ogledni predmet važan je jer je pred sudom više od 200 sličnih tužbi. Ostali postupci nastavit će se nakon pravomoćne odluke, a Ministarstvo ima pravo žalbe.
Inkluzivni dodatak temeljno je novčano pravo osoba s invaliditetom i teško bolesnih građana, a iznosi se kreću od 138 do 720 eura mjesečno. Trenutno više od 100.000 ljudi još čeka rješenje o svom zahtjevu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
