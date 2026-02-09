Upravni sud u Zagrebu

donio jeu oglednom predmetu prema kojoj sustavmora nastaviti postupke zai u slučajevima kada je podnositelj zahtjevaprije donošenja rješenja. Ako se utvrdi da je osobana dodatak, država će morati nasljednicima isplatitiod dana predaje zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da bi se to moglo odnositi na okoSud je odlučivao o tužbi supruge preminulog podnositelja kojemnije donio odluku u zakonskom roku od 15 dana. Nakon njegove smrti postupak je, a žalba supruge. Sud je takvo postupanje ocijenioi naložio nastavak postupka.U obrazloženju se navodi da, iako je riječ o osobnom pravu, zahtjev sadrži imovinsko potraživanje koje se može. Sud je posebno istaknuo da tijelo javne vlastiimati korist od vlastitog nepoštivanja zakonskih rokova.tvrdilo je da se postupak ne može nastaviti te da je stranka moglazbog šutnje administracije, no sud te argumenteOvaj ogledni predmet važan je jer je pred sudom više od. Ostali postupci nastavit će se nakon, a Ministarstvo ima pravo žalbe.Inkluzivni dodatak temeljno je novčano pravo osoba s invaliditetom i teško bolesnih građana, a iznosi se kreću. Trenutno više od 100.000 ljudi još čeka rješenje o svom zahtjevu.