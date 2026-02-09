Župe Uzašašća Gospodinova

bojkot

Svadba'

osvaja publiku

tužan, ružan i jadan

vrijeđa

Krv Kristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre. Crkva je kroz povijest bila nositeljica i čuvarica umjetnosti uvijek poštujući slobodu umjetnosti pozivajući na odgovornost kao stvarnost slobode. Nažalost, danas postajemo svjedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopće nema. Kakva je to sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine? Gdje je odgovornost? Sloboda umjetničkog izražavanja važna je i nužna za svako zdravo društvo jer umjetnost treba postavljati pitanja, poticati razmišljanje i govoriti o stvarnosti. Međutim, sloboda ne isključuje odgovornost. Umjetnost koja svjesno vrijeđa ili banalizira vjerska uvjerenja velikog broja ljudi ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podjele. Moguće je stvarati snažna, kritična i suvremena umjetnička djela bez psovki, vrijeđanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vjere. Poštovanje prema vjerskim osjećajima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje ne isključuju, nego nadopunjuju

poziv vjernika na bojkot

Jeste li već pogledali film? Podržavate li ovaj bojkot?

Na društvenim mrežamaiz Novog Travnika osvanuo je poziv nafilma '''.Naime, kako su naveli objavi, za film koji ovih danadiljem regije, oni pak misle da nanačinnajveće i najvažnije vrijednosti jedne religije - konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja.”, navode u objavi.Na kraju objave, stoji iprikazivanja filma u Novom Travniku, koji će biti 11. veljače, na spomendan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika.