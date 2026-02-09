Film puni kina — ali jedna župa traži bojkot
09.02.2026.
Na društvenim mrežama Župe Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika osvanuo je poziv na bojkot filma ''Svadba''.
Naime, kako su naveli objavi, za film koji ovih dana osvaja publiku diljem regije, oni pak misle da na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti jedne religije - konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja.
“Krv Kristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre. Crkva je kroz povijest bila nositeljica i čuvarica umjetnosti uvijek poštujući slobodu umjetnosti pozivajući na odgovornost kao stvarnost slobode. Nažalost, danas postajemo svjedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopće nema. Kakva je to sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine? Gdje je odgovornost? Sloboda umjetničkog izražavanja važna je i nužna za svako zdravo društvo jer umjetnost treba postavljati pitanja, poticati razmišljanje i govoriti o stvarnosti. Međutim, sloboda ne isključuje odgovornost. Umjetnost koja svjesno vrijeđa ili banalizira vjerska uvjerenja velikog broja ljudi ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podjele. Moguće je stvarati snažna, kritična i suvremena umjetnička djela bez psovki, vrijeđanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vjere. Poštovanje prema vjerskim osjećajima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje ne isključuju, nego nadopunjuju”, navode u objavi.
Na kraju objave, stoji i poziv vjernika na bojkot prikazivanja filma u Novom Travniku, koji će biti 11. veljače, na spomendan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika.
Jeste li već pogledali film? Podržavate li ovaj bojkot?
Foto: Pexels.com/Ilustracija
