Vijesti::Kultura
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nazočio je svečanoj zabavi Šokačke grane, istaknuvši važnost očuvanja šokačke tradicije i identiteta kao živog dijela kulturnog i urbanog identiteta grada.

Naglasio je dvadesetogodišnji kontinuitet djelovanja Šokačke grane te istaknuo kako se šokački običaji ne čuvaju kao puka uspomena na prošlost, već žive kroz pjesmu, bećarac, zlatovez i, što je posebno važno, među mladim naraštajima.

Šokački identitet nije vezan isključivo uz selo, nego je snažno prisutan i u urbanom dijelu Osijeka Pronosite s ponosom ime grada Osijeka, poručio je gradonačelnik.

Čestitao je Šokačkoj grani na brojnim priznanjima koja je udruga ostvarila tijekom godina, među kojima je i Pečat Grada Osijeka, istaknuvši kako su takva priznanja potvrda predanog rada i doprinosa očuvanju tradicije. Ujedno je naglasio kako Grad Osijek pruža i nastavit će pružati snažnu potporu radu udruge.

Govoreći o razvoju grada, gradonačelnik je podsjetio kako je u protekle četiri godine, u suradnji s različitim dionicima, realizirano više od 150 projekata, čime je Osijek podignut na višu razvojnu razinu, što, kako je rekao, potvrđuju i konkretni pokazatelji.

Siguran sam da ćemo i u sljedeće četiri godine, zajedničkim radom i suradnjom, nastaviti razvijati grad, čuvati tradiciju i običaje te pronositi ime Osijeka u smjeru u kojem je grad već krenuo – zaključio je gradonačelnik.



Foto: Osijek.hr


