Foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekanazočio je svečanoj zabavi, istaknuvši važnost očuvanjakao živog dijela kulturnog i urbanog identiteta grada.Naglasio je dvadesetogodišnji kontinuitet djelovanja Šokačke grane te istaknuo kako sene čuvaju kao puka uspomena na prošlost, već žive krozi, što je posebno važno, među mladim naraštajima., poručio je gradonačelnik.Čestitao je Šokačkoj grani na brojnim priznanjima koja je udruga ostvarila tijekom godina, među kojima je i, istaknuvši kako su takva priznanja potvrdaočuvanju tradicije. Ujedno je naglasio kako Grad Osijek pruža i nastavit će pružatiradu udruge.Govoreći o razvoju grada, gradonačelnik je podsjetio kako je u protekle četiri godine, u suradnji s različitim dionicima, realizirano više od, čime je Osijek podignut na višu razvojnu razinu, što, kako je rekao, potvrđuju i konkretni pokazatelji.– zaključio je gradonačelnik.