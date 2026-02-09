Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Proteklog vikenda Karate akademija Osijek nastupila je na međunarodnom karate natjecanju u Ivanić Gradu.

Članovi Karate akademije Osijek pokazali su vrlo dobre borbe s obzirom na početak natjecateljske sezone. Nakon zahtjevnih bazičnih priprema polako podižu natjecateljsku formu, a ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada i truda sportaša.

Rezultati:
1. Batos Karlo – kadeti -70 kg – 3. mjesto
2. Ćuk Josipa – U14 -47 kg – pobjeda, poraz
3. Ćuk Petra – U10 – 1. mjesto
4. Ćulić Franka – U12 -34 kg – 5. mjesto
5. Čupić Sara – U10 +43 kg – 1. mjesto
6. Čupić Sara – U12 -39 kg – 5. mjesto
7. Erdeši Iva – U12 -44 kg – 2. mjesto
8. Erdeši Petar – U14 -45 kg – 2. mjesto
9. Furgala Nicole – U12 -34 kg – 5. mjesto
10. Klarić Adrian – 1. kolo
11. Mesić Lana – pobjeda i poraz
12. Mesić Luka – kadeti +70 kg – 3. mjesto
13. Mesić Luka – U14 +65 kg – 1. mjesto
14. Šegavčić Elena – pobjeda, poraz na preglasavanje
15. Škoro Luka – U10 -27 kg – 5. mjesto
16. Vukmanić Fran – kadeti -52 kg – 2. mjesto


Foto: Karate Akademija Osijek


Objavio: Redakcija 031




