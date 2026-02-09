Karate akademija Osijek

Ivanić Gradu

Rezultati:

Batos Karlo

Ćuk Josipa

Ćuk Petra

Ćulić Franka

Čupić Sara

Erdeši Iva

Erdeši Petar

Furgala Nicole

Klarić Adrian

Mesić Lana

Mesić Luka

Šegavčić Elena

Škoro Luka

Vukmanić Fran

Foto: Karate Akademija Osijek

Proteklog vikendanastupila je na međunarodnom karate natjecanju uČlanovi Karate akademije Osijek pokazali su vrlo dobre borbe s obzirom na početak natjecateljske sezone. Nakon zahtjevnih bazičnih priprema polako podižu natjecateljsku formu, a ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada i truda sportaša.1.– kadeti -70 kg – 3. mjesto2.– U14 -47 kg – pobjeda, poraz3.– U10 – 1. mjesto4.– U12 -34 kg – 5. mjesto5.– U10 +43 kg – 1. mjesto6.– U12 -39 kg – 5. mjesto7.– U12 -44 kg – 2. mjesto8.– U14 -45 kg – 2. mjesto9.– U12 -34 kg – 5. mjesto10.– 1. kolo11.– pobjeda i poraz12.– kadeti +70 kg – 3. mjesto13.– U14 +65 kg – 1. mjesto14.– pobjeda, poraz na preglasavanje15.– U10 -27 kg – 5. mjesto16.– kadeti -52 kg – 2. mjesto