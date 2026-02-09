Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Proteklog vikenda članovi Karate kluba Osijek nastupili su na 36. Kupu Mladosti u Ivanić Gradu. Natjecanje je okupilo 534 natjecatelja iz 50 klubova.

Za KK Osijek nastupilo je 12 natjecatelja a ostvarili su sljedeće rezultate:

Srebrna odličja osvojili su Pia Barać i Tia Puljek dok su se broncom okitili Tea Gvozdanović, Elena Jelić, Lovro Matejašić, Tonka Štefić i Mia Tubić.

5.mjesta osvojili su Tara Troskot, Matija Blažeka, Franka Mundweil, Korina Matejašić i Nina Miličević.

Najmlađe natjecateljice Elena Jelić i Nina Miličević nastupile su u mlađim učenicama, najbrojnijoj kategoriji turnira koja je okupila čak 30 natjecateljica i uspjele doći do 3. i 5. mjesta.

Ostvarenim rezultatima osvojili su 2. mjesto u ukupnom poretku klubova za disciplinu kate.


Foto: Karate klub Osijek


