9 medalja za Karate klub Osijek u Ivanić Gradu
09.02.2026. 8:45
Proteklog vikenda članovi Karate kluba Osijek nastupili su na 36. Kupu Mladosti u Ivanić Gradu. Natjecanje je okupilo 534 natjecatelja iz 50 klubova.
Za KK Osijek nastupilo je 12 natjecatelja a ostvarili su sljedeće rezultate:
Srebrna odličja osvojili su Pia Barać i Tia Puljek dok su se broncom okitili Tea Gvozdanović, Elena Jelić, Lovro Matejašić, Tonka Štefić i Mia Tubić.
5.mjesta osvojili su Tara Troskot, Matija Blažeka, Franka Mundweil, Korina Matejašić i Nina Miličević.
Najmlađe natjecateljice Elena Jelić i Nina Miličević nastupile su u mlađim učenicama, najbrojnijoj kategoriji turnira koja je okupila čak 30 natjecateljica i uspjele doći do 3. i 5. mjesta.
Ostvarenim rezultatima osvojili su 2. mjesto u ukupnom poretku klubova za disciplinu kate.
Foto: Karate klub Osijek
Za KK Osijek nastupilo je 12 natjecatelja a ostvarili su sljedeće rezultate:
Srebrna odličja osvojili su Pia Barać i Tia Puljek dok su se broncom okitili Tea Gvozdanović, Elena Jelić, Lovro Matejašić, Tonka Štefić i Mia Tubić.
5.mjesta osvojili su Tara Troskot, Matija Blažeka, Franka Mundweil, Korina Matejašić i Nina Miličević.
Najmlađe natjecateljice Elena Jelić i Nina Miličević nastupile su u mlađim učenicama, najbrojnijoj kategoriji turnira koja je okupila čak 30 natjecateljica i uspjele doći do 3. i 5. mjesta.
Ostvarenim rezultatima osvojili su 2. mjesto u ukupnom poretku klubova za disciplinu kate.
Foto: Karate klub Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)