Foto: Karate klub Osijek

Proteklog vikenda članovinastupili su nau Ivanić Gradu. Natjecanje je okupiloiz 50 klubova.Za KK Osijek nastupilo jea ostvarili su sljedeće rezultate:Srebrna odličja osvojili sudok su se broncom okitili5.mjesta osvojili suNajmlađe natjecateljicenastupile su u mlađim učenicama, najbrojnijoj kategoriji turnira koja je okupila čak 30 natjecateljica i uspjele doći do 3. i 5. mjesta.Ostvarenim rezultatima osvojili su 2. mjesto u ukupnom poretku klubova za disciplinu kate.