Neočekivana drama na putu: Putnički vlak se zapalio kod Dopsina
09.02.2026. 8:06
Putnički vlak na relaciji Slavonski Šamac – Osijek zapalio se u nedjelju navečer u blizini Dopsina, nedaleko od Čepina. Oko stotinjak putnika moralo je hitno napustiti vlak, a prema njihovim riječima, u panici su istrčali u obližnje polje te sa sigurne udaljenosti promatrali razvoj situacije.
Srećom, veći požar je spriječen zahvaljujući brzoj reakciji osoblja vlaka. Kondukter i strojovođa uspjeli su ugasiti vatru prije dolaska vatrogasaca, koristeći protupožarne aparate.
Putnici opisuju trenutke kao vrlo stresne. Jedan od njih kaže kako je strojovođa upozorio putnike vičući da vlak gori, nakon čega su svi morali hitno izaći. Druga putnica pohvalila je konduktera koji je otvorio vrata, pomagao ljudima s prtljagom i aktivno sudjelovao u gašenju požara.
Iz HŽ-a su za 24 sata potvrdili da se zapaljenje dogodilo oko 20.15 sati na dizel-motornom vlaku, koji je opremljen sustavima za inicijalno gašenje požara. Sustav se aktivirao, a osoblje je dodatno saniralo plamen. Nitko od putnika ni članova osoblja nije ozlijeđen.
Po putnike je ubrzo stigao zamjenski vlak iz Osijeka. Iz HŽ-a su se ispričali zbog neugodnosti.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
