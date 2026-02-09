Servisne informacije [9. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
09.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno uz povremenu kišu većinom na jugu zemlje te u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim krajevima. Sunčana razdoblja najvjerojatnija su na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti ujutro lokalno moguća magla. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Tenja
od 8:30 do 12:30 sati - Branka Radičevića 33-67, Ulica Matije Vlačića 4/e-16/a
Aljmaš
od 8:00 do 15:00 sati - Dolica 4-30, 1-25, Dunavska obala 12-40, 13-39, Hrvatskih mučenika 2-30, 1-25, Ivana Česmičkog 6-14 par, 3, Kalvarija 4-6, 3-5/a, Lipin dol 2-146, 1-87, Matije Gupca 2-28, 1-27, Mladena Palinkaša 2-102, 1-87, Nova 14, Podunavlje 8-52, 1/a-31/a, Puarov dol 20/a, Rudina balinac 20, Rudina crkvina 2-132, 400, 3-129 nep, Rudina dolečak 1, Rudina kod Vilme 83, Rudina lipin dol 6/a, 20, 9, Rudina provalija 2, 14, Rudina selišće 16-18 par, 3-19 nep, Rudina stepanićevac 109, Rudina ćosinac 3, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 6-52, 1-51/a, Ušće 2-126, 1-125, Vrška 28-86, 1-55, Zlatna 2-144, 1-85, Dunavska obala 36/a, Marijana Matijaševića 4-8 par, 8/a, 10, 10/a, 12-32 par, 32/a, 56/a, 3, 7, 11, 15-17 nep, 25-27 nep, 31-41 nep, Mladena Palinkaša 113, Rudina bulićev dol 1, Rudina crkvina 108, 11/a, Rudina perinac 10, 20, 34, 1, 7, 13-19 nep, Rudina stepanićevac 26-28 par, 42-44 par, 48, 56, 64-68 par, 72, 72/a, 86, 90, 106, 110, 1, 7-9 nep, 13-15 nep, 23-25 nep, 37-39 nep, 43, 49, 53, 59-63 nep, 67, 73-77 nep, 83, 91, 99, 111-113 nep, Vrška 60, 64, 92, 98, Željka Svaline 2-4 par, 10, 16-18par, 3,3/a, 7-19 nep, 23
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Kulturni centar Osijek: Urbenesna komedija "Tražim muža"
