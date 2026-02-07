Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Danas je na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je 17. zimska škola fizike za učenike srednjih škola, koja je okupila oko 90 učenika zainteresiranih za fiziku i prirodne znanosti. Program je bio usmjeren na temu energije te je sudionicima ponudio niz interaktivnih i eksperimentalnih radionica.

Učenici su kroz šest radionica imali priliku na istraživački i praktičan način upoznati različite oblike energije i njezinu ulogu u prirodnim pojavama i svakodnevnom životu, uz aktivno sudjelovanje i timski rad.

Zimsku školu fizike organizirali su Udruga fizičara Osijek, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike u gimnazijama Osječko-baranjske županije, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike u strukovnim školama Osječko-baranjske županije te Agencija za odgoj i obrazovanje.

Zimska škola fizike i ove je godine potvrdila svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti i poticanju interesa mladih za fiziku i STEM područje.



Tekst i foto: Odjel za fiziku


Tekst i foto: Odjel za fiziku




