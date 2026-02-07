Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

17. zimska škola fizike za učenike srednjih škola

90 učenika

šest radionica

istraživački i praktičan

Danas je naodržana je, koja je okupila okozainteresiranih za fiziku i prirodne znanosti. Program je bio usmjeren na temu energije te je sudionicima ponudio niz interaktivnih i eksperimentalnih radionica.Učenici su krozimali priliku nanačin upoznati različite oblike energije i njezinu ulogu u prirodnim pojavama i svakodnevnom životu, uz aktivno sudjelovanje i timski rad.Zimsku školu fizike organizirali su Udruga fizičara Osijek, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike u gimnazijama Osječko-baranjske županije, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike u strukovnim školama Osječko-baranjske županije te Agencija za odgoj i obrazovanje.Zimska škola fizike i ove je godine potvrdila svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti i poticanju interesa mladih za fiziku i STEM područje.