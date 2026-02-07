Predložite kandidate za javna priznanja Općine Bizovac
07.02.2026. 13:56
Općinski načelnik Srećko Vuković objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Bizovac. Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima za iznimna postignuća i doprinos u gospodarskom i društvenom životu.
Poziv je upućen svim fizičkim i pravnim osobama s prebivalištem ili sjedištem u Općini Bizovac, skupinama građana, radnim tijelima Općinskog vijeća, neformalnim udrugama te članovima Općinskog vijeća. Predlagatelji su dužni dostaviti obrazloženi prijedlog uz odgovarajuću dokumentaciju.
Prijedlozi se mogu dostaviti poštom na adresu Općina Bizovac, uz naznaku „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, ili elektroničkom poštom na [email protected]. Rok za dostavu je 20. ožujka 2026. godine.
Detaljnije informacije dostupne su svakog radnog dana na telefon 675 301, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Općine.
