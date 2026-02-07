Srećko Vuković

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Bizovac

fizičkim i pravnim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima

Općina Bizovac

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja

Općinski načelnikobjavio je. Priznanja se dodjeljujuza iznimna postignuća i doprinos u gospodarskom i društvenom životu.Poziv je upućen svim fizičkim i pravnim osobama s prebivalištem ili sjedištem u Općini Bizovac, skupinama građana, radnim tijelima Općinskog vijeća, neformalnim udrugama te članovima Općinskog vijeća. Predlagatelji su dužni dostaviti obrazloženi prijedlog uz odgovarajuću dokumentaciju.Prijedlozi se mogu dostaviti poštom na adresu, uz naznaku „“, ili elektroničkom poštom na. Rok za dostavu je 20. ožujka 2026. godine.Detaljnije informacije dostupne su svakog radnog dana na telefon, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Općine.