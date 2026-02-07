Nataša Tramišak

74. Nacionalnom molitvenom doručku

najznačajnijih međunarodnih okupljanja

Molitvenom doručku

3.500 uzvanika

250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1776.

Inter-parliamentary Security Forumu „Investing 5% in Defense and Commitment to the U.S. Partnership“

2,08 % BDP-a

Hrvatska svoju sigurnost i sigurnost svojeg civilizacijskog podneblja – europskog kontinenta - ne shvaća zdravo za gotovo nego svojim primjerom pokazuje kako u vremenima tektonskih promjena konkretno raditi na snaženju i oružanih snaga i gospodarstva, u konačnici države kao takve, a sve na korist društva, na korist svih naših sugrađana. Ne ustručavam se reći da se u ovome naša država pokazuje ozbiljnijom i odgovornijom i od nekih većih, stanovništvom brojnijih država

jačanju

She Leads the Nations: Faith-Based Solutions to Global Challenges

žene liderice

azmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse

Osječko-baranjska županija i Republika Hrvatska

Tekst i foto: OBŽ

Županica Osječko-baranjske županijesudjelovala je na(National Prayer Breakfast) održanom u Washingtonu, jednom odkoje svake godine okuplja političke dužnosnike, vjerske lidere i predstavnike civilnog društva iz cijeloga svijeta. Ovogodišnjemprisustvovalo je okoiz više od 100 zemalja, s glavnom porukom vjere, dijaloga i molitve za mir u svijetu.Ovogodišnje izdanje održano je u godini obilježavanjagodine, što je događaju dalo dodatnu povijesnu i simboličku važnost.Tijekom boravka u Washingtonu, županica Tramišak sudjelovala je i na, održanom na Capitol Hillu, gdje je istaknula Vladu Republike Hrvatske kao pozitivan primjer ispunjavanja NATO obveza. Tom je prilikom istaknula kako Hrvatska već danas izdvaja više odza obranu, uz jasno postavljen cilj povećanja ulaganja prema 5 % do 2035. godine.- istaknula je Tramišak u Washingtonu.Na Forumu se raspravljalo otransatlantskog partnerstva, aktualnim sigurnosnim izazovima, ulozi Europe i saveznika u kontekstu globalnih prijetnji te zajedničkoj odgovornosti za očuvanje stabilnosti i sigurnosti. Sudjelovali su brojni članovi američkog Kongresa, predstavnici NATO-a te parlamentarci iz Europe i svijeta.Dodatno, županica Tramišak sudjelovala je na okruglom stolu „“, koji je okupioiz cijeloga svijeta - nositeljice političkih i upravljačkih dužnosti, poduzetnice i žene aktivne u društvenom i javnom životu. U središtu rasprava bile su vrijednosti, odgovorno vodstvo i uloga žena u rješavanju globalnih izazova.Nakon okruglog stola održani su i dodatni razgovori s inspirativnim ženama lidericama, tijekom kojih su ru politici, gospodarstvu i društvenom djelovanju, uz zajedničku poruku o važnosti suradnje, dijaloga i vrijednosti u suvremenom svijetu.Sudjelovanjem na ovim međunarodnim događanjimapotvrđene su kao aktivni sudionici međunarodnog dijaloga, promicatelji mira, sigurnosti i odgovornog vodstva u eri globalnih izazova.