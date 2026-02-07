Županica Nataša Tramišak sudjelovala na 74. Nacionalnom molitvenom doručku u Washingtonu
07.02.2026. 13:05
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak sudjelovala je na 74. Nacionalnom molitvenom doručku (National Prayer Breakfast) održanom u Washingtonu, jednom od najznačajnijih međunarodnih okupljanja koje svake godine okuplja političke dužnosnike, vjerske lidere i predstavnike civilnog društva iz cijeloga svijeta. Ovogodišnjem Molitvenom doručku prisustvovalo je oko 3.500 uzvanika iz više od 100 zemalja, s glavnom porukom vjere, dijaloga i molitve za mir u svijetu.
Ovogodišnje izdanje održano je u godini obilježavanja 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1776. godine, što je događaju dalo dodatnu povijesnu i simboličku važnost.
Tijekom boravka u Washingtonu, županica Tramišak sudjelovala je i na Inter-parliamentary Security Forumu „Investing 5% in Defense and Commitment to the U.S. Partnership“, održanom na Capitol Hillu, gdje je istaknula Vladu Republike Hrvatske kao pozitivan primjer ispunjavanja NATO obveza. Tom je prilikom istaknula kako Hrvatska već danas izdvaja više od 2,08 % BDP-a za obranu, uz jasno postavljen cilj povećanja ulaganja prema 5 % do 2035. godine.
- Hrvatska svoju sigurnost i sigurnost svojeg civilizacijskog podneblja – europskog kontinenta - ne shvaća zdravo za gotovo nego svojim primjerom pokazuje kako u vremenima tektonskih promjena konkretno raditi na snaženju i oružanih snaga i gospodarstva, u konačnici države kao takve, a sve na korist društva, na korist svih naših sugrađana. Ne ustručavam se reći da se u ovome naša država pokazuje ozbiljnijom i odgovornijom i od nekih većih, stanovništvom brojnijih država - istaknula je Tramišak u Washingtonu.
Na Forumu se raspravljalo o jačanju transatlantskog partnerstva, aktualnim sigurnosnim izazovima, ulozi Europe i saveznika u kontekstu globalnih prijetnji te zajedničkoj odgovornosti za očuvanje stabilnosti i sigurnosti. Sudjelovali su brojni članovi američkog Kongresa, predstavnici NATO-a te parlamentarci iz Europe i svijeta.
Dodatno, županica Tramišak sudjelovala je na okruglom stolu „She Leads the Nations: Faith-Based Solutions to Global Challenges“, koji je okupio žene liderice iz cijeloga svijeta - nositeljice političkih i upravljačkih dužnosti, poduzetnice i žene aktivne u društvenom i javnom životu. U središtu rasprava bile su vrijednosti, odgovorno vodstvo i uloga žena u rješavanju globalnih izazova.
Nakon okruglog stola održani su i dodatni razgovori s inspirativnim ženama lidericama, tijekom kojih su razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse u politici, gospodarstvu i društvenom djelovanju, uz zajedničku poruku o važnosti suradnje, dijaloga i vrijednosti u suvremenom svijetu.
Sudjelovanjem na ovim međunarodnim događanjima Osječko-baranjska županija i Republika Hrvatska potvrđene su kao aktivni sudionici međunarodnog dijaloga, promicatelji mira, sigurnosti i odgovornog vodstva u eri globalnih izazova.
Tekst i foto: OBŽ
Ovogodišnje izdanje održano je u godini obilježavanja 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1776. godine, što je događaju dalo dodatnu povijesnu i simboličku važnost.
Tijekom boravka u Washingtonu, županica Tramišak sudjelovala je i na Inter-parliamentary Security Forumu „Investing 5% in Defense and Commitment to the U.S. Partnership“, održanom na Capitol Hillu, gdje je istaknula Vladu Republike Hrvatske kao pozitivan primjer ispunjavanja NATO obveza. Tom je prilikom istaknula kako Hrvatska već danas izdvaja više od 2,08 % BDP-a za obranu, uz jasno postavljen cilj povećanja ulaganja prema 5 % do 2035. godine.
- Hrvatska svoju sigurnost i sigurnost svojeg civilizacijskog podneblja – europskog kontinenta - ne shvaća zdravo za gotovo nego svojim primjerom pokazuje kako u vremenima tektonskih promjena konkretno raditi na snaženju i oružanih snaga i gospodarstva, u konačnici države kao takve, a sve na korist društva, na korist svih naših sugrađana. Ne ustručavam se reći da se u ovome naša država pokazuje ozbiljnijom i odgovornijom i od nekih većih, stanovništvom brojnijih država - istaknula je Tramišak u Washingtonu.
Na Forumu se raspravljalo o jačanju transatlantskog partnerstva, aktualnim sigurnosnim izazovima, ulozi Europe i saveznika u kontekstu globalnih prijetnji te zajedničkoj odgovornosti za očuvanje stabilnosti i sigurnosti. Sudjelovali su brojni članovi američkog Kongresa, predstavnici NATO-a te parlamentarci iz Europe i svijeta.
Dodatno, županica Tramišak sudjelovala je na okruglom stolu „She Leads the Nations: Faith-Based Solutions to Global Challenges“, koji je okupio žene liderice iz cijeloga svijeta - nositeljice političkih i upravljačkih dužnosti, poduzetnice i žene aktivne u društvenom i javnom životu. U središtu rasprava bile su vrijednosti, odgovorno vodstvo i uloga žena u rješavanju globalnih izazova.
Nakon okruglog stola održani su i dodatni razgovori s inspirativnim ženama lidericama, tijekom kojih su razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse u politici, gospodarstvu i društvenom djelovanju, uz zajedničku poruku o važnosti suradnje, dijaloga i vrijednosti u suvremenom svijetu.
Sudjelovanjem na ovim međunarodnim događanjima Osječko-baranjska županija i Republika Hrvatska potvrđene su kao aktivni sudionici međunarodnog dijaloga, promicatelji mira, sigurnosti i odgovornog vodstva u eri globalnih izazova.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)