U srijedu, 5. veljače, u intimnoj i ugodnoj atmosferiodržana jeposvećena osječkim autorima. Publika je imala priliku upoznati autore, zaviriti u njihove književne svjetove te sudjelovati u razgovoru o pisanju romana i posebnoj ulozi koju, ima u njihovim djelima.Razgovor se ponajviše dotaknuo utjecaja grada na književno stvaralaštvo, konkretno u romanimaMiljenka Gambiraže iGorana Srdarevića. Autori su podijelili svoja razmišljanja o tome kako prostor, ulice, rijeka i gradska atmosfera oblikuju likove i radnju, ali i kako osobna iskustva s gradom pronalaze put do književnih stranica.Večer je protekla u, uz brojna pitanja publike i zanimljive anegdote iz autorskog procesa. Poseban interes izazvala je najava da će Gambiraža i Srdarević biti članovi žirija nadolazećego Osijeku. Tom su prigodom i sami bili „izazvani“ da se okušaju u, pa čak i mogućem autorskom duetu, što je publika dočekala s osmijehom i znatiželjom.Druženje je još jednom potvrdilo koliko su ovakvi susreti važni za književnu scenu grada – kaoautora i čitatelja, ali i kao podsjetnik da Osijek i daljeu suvremenoj književnosti.Video s književne večeri bit će uskoro dostupan na YouTube kanalu organizatora, a do tada posjetitelji mogu uživati u maloj galeriji fotografija koja donosi djelić atmosfere ovog ugodnog i nadahnjujućeg susreta.