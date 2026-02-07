Grad kao lik: književna večer posvećena osječkim autorima
U srijedu, 5. veljače, u intimnoj i ugodnoj atmosferi Kutka za knjigu održana je književna večer posvećena osječkim autorima Miljenku Gambiraži i Goranu Srdareviću. Publika je imala priliku upoznati autore, zaviriti u njihove književne svjetove te sudjelovati u razgovoru o pisanju romana i posebnoj ulozi koju Osijek, Grad na Dravi, ima u njihovim djelima.
Razgovor se ponajviše dotaknuo utjecaja grada na književno stvaralaštvo, konkretno u romanima Djeca bijesa Miljenka Gambiraže i Izravno Gorana Srdarevića. Autori su podijelili svoja razmišljanja o tome kako prostor, ulice, rijeka i gradska atmosfera oblikuju likove i radnju, ali i kako osobna iskustva s gradom pronalaze put do književnih stranica.
Večer je protekla u opuštenom tonu, uz brojna pitanja publike i zanimljive anegdote iz autorskog procesa. Poseban interes izazvala je najava da će Gambiraža i Srdarević biti članovi žirija nadolazećeg natječaja za priče o Osijeku. Tom su prigodom i sami bili „izazvani“ da se okušaju u pisanju pripovijetki, pa čak i mogućem autorskom duetu, što je publika dočekala s osmijehom i znatiželjom.
Druženje je još jednom potvrdilo koliko su ovakvi susreti važni za književnu scenu grada – kao mjesto susreta autora i čitatelja, ali i kao podsjetnik da Osijek i dalje snažno živi u suvremenoj književnosti.
Video s književne večeri bit će uskoro dostupan na YouTube kanalu organizatora, a do tada posjetitelji mogu uživati u maloj galeriji fotografija koja donosi djelić atmosfere ovog ugodnog i nadahnjujućeg susreta.
