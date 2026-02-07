Croatia Airlinesom

Zračna luka

povezanost

Spring Break akcija - 30% popusta

SPRING30

Prema trenutno objavljenom ljetnom redu letenja, Croatia Airlines iz Osijeka nudi sljedeće linije i frekvencije:

raspoloživosti i uvjetima

U suradnji sosječkanastavlja jačatiOsijeka u ljetnoj sezoni letenja. Karte su već u prodaji, a putnike dodatno veselina sve izravne međunarodne letove Croatia Airlinesa uz promo kod, prema uvjetima aviokompanije.Osijek - München: 3x tjedno (pon, sri, pet) - već od 35,02 €Osijek - Split: 2x tjedno (uto, pet) - već od 44,62 €Osijek - Dubrovnik: 1x tjedno (sri) - već od 50,24 €Napominju da su navedene cijene i dostupnost sjedala promjenjive te ovise otarife, a raspored letenja može se mijenjati. Detalje akcije i kupnju karata putnici mogu provjeriti na službenim kanalima Croatia Airlinesa.