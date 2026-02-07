Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U suradnji s Croatia Airlinesom osječka Zračna luka nastavlja jačati povezanost Osijeka u ljetnoj sezoni letenja. Karte su već u prodaji, a putnike dodatno veseli Spring Break akcija - 30% popusta na sve izravne međunarodne letove Croatia Airlinesa uz promo kod SPRING30, prema uvjetima aviokompanije.

Prema trenutno objavljenom ljetnom redu letenja, Croatia Airlines iz Osijeka nudi sljedeće linije i frekvencije:
Osijek - München: 3x tjedno (pon, sri, pet) - već od 35,02 €
Osijek - Split: 2x tjedno (uto, pet) - već od 44,62 €
Osijek - Dubrovnik: 1x tjedno (sri) - već od 50,24 €

Napominju da su navedene cijene i dostupnost sjedala promjenjive te ovise o raspoloživosti i uvjetima tarife, a raspored letenja može se mijenjati. Detalje akcije i kupnju karata putnici mogu provjeriti na službenim kanalima Croatia Airlinesa.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Francuski buldog ...
Odgajivačnica Francusk...
Francuski Buldog p...
Odgajivačnica Francusk...
Labrador retriver ...
Izuzetna čokoladna šte...
Maltipoo stenci
Maltipoo stenci spremn...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:179

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa