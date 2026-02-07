Ljetni red letenja donosi više letova iz Osijeka i posebne pogodnosti za putnike
07.02.2026. 11:17
U suradnji s Croatia Airlinesom osječka Zračna luka nastavlja jačati povezanost Osijeka u ljetnoj sezoni letenja. Karte su već u prodaji, a putnike dodatno veseli Spring Break akcija - 30% popusta na sve izravne međunarodne letove Croatia Airlinesa uz promo kod SPRING30, prema uvjetima aviokompanije.
Prema trenutno objavljenom ljetnom redu letenja, Croatia Airlines iz Osijeka nudi sljedeće linije i frekvencije:
Osijek - München: 3x tjedno (pon, sri, pet) - već od 35,02 €
Osijek - Split: 2x tjedno (uto, pet) - već od 44,62 €
Osijek - Dubrovnik: 1x tjedno (sri) - već od 50,24 €
Napominju da su navedene cijene i dostupnost sjedala promjenjive te ovise o raspoloživosti i uvjetima tarife, a raspored letenja može se mijenjati. Detalje akcije i kupnju karata putnici mogu provjeriti na službenim kanalima Croatia Airlinesa.
Prema trenutno objavljenom ljetnom redu letenja, Croatia Airlines iz Osijeka nudi sljedeće linije i frekvencije:
Osijek - München: 3x tjedno (pon, sri, pet) - već od 35,02 €
Osijek - Split: 2x tjedno (uto, pet) - već od 44,62 €
Osijek - Dubrovnik: 1x tjedno (sri) - već od 50,24 €
Napominju da su navedene cijene i dostupnost sjedala promjenjive te ovise o raspoloživosti i uvjetima tarife, a raspored letenja može se mijenjati. Detalje akcije i kupnju karata putnici mogu provjeriti na službenim kanalima Croatia Airlinesa.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)