Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku

Osijek kao susret – Lica grada

Domagoja i Marina Topića

Osječanki i Osječana

Ivan Radić

Ovo je jedna lijepa i jako dobro posjećena izložba, što me posebno veseli jer potvrđuje da grad nisu zgrade, nego ljudi. U svakom trenutku i na svakom mjestu u Osijeku postoji izložba lica grada – na ulici, trgu, u parku ili na tržnici. Svi smo mi dio jednog identiteta jer je Osijek grad koji nas spaja

120 fotografija

Pokušali smo uhvatiti trenutak u vremenu. Svakoj osobi pristupali smo kao maloj priči, kako je snimiti i što ispričati kroz fotografiju. Fotografija je upravo to: zabilježen trenutak koji vrijeme kasnije čini sve dragocjenijim

Domagoj Topić

Eduard Hudolin

Sve je novo, a sve je staro. Izložba i završetak obnove poklopili su se na najbolji mogući način. Osijek je dobio novi-stari izložbeni prostor, kvalitetniji i veći, što je uistinu velika stvar za grad

Muzeja likovnih umjetnosti i Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

od 5. veljače do 31. ožujka 2026.

Osječko-baranjske županije, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Osijeka

Tekst i foto: Osijek.hr

otvorena je izložba, autorski projekt, koji kroz objektiv bilježe licakao temeljni identitet grada. Izložbu je otvorio gradonačelnik Osijeka, istaknuvši kako upravo ljudi čine bit svakog urbanog prostora.– rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši autorima na pozivu i projektu koji, kako je naglasio, ostaje trajna uspomena za generacije koje dolaze.Na izložbi je predstavljeno gotovosugrađana, snimljenih tijekom trogodišnjeg razdoblja, u boji i crno-bijeloj tehnici. Autori ističu kako izbor nije bio tehnički, nego intuitivan, ovisno o tome što je pojedini portret u određenom trenutku nosio.– rekao je, dodavši kako su reakcije ljudi bile različite, ali u pravilu pozitivne, jer su portreti podsjetnik na vrijeme koje prolazi.Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnostinaglasio je simboliku otvorenja izložbe u obnovljenom muzejskom prostoru.– rekao je Hudolin.Izložba je realizirana u suradnjiOsijek kao susret – Lica grada može se razgledatiu Muzeju likovnih umjetnosti, Europska avenija 9, u redovnom radnom vremenu muzeja.Izložba je ostvarena uz potporu, uz brojne partnere i pokrovitelje.