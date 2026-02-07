Lica koja čine grad: Osijek u objektivu kao trajna uspomena
07.02.2026. 10:09
U Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku otvorena je izložba Osijek kao susret – Lica grada, autorski projekt Domagoja i Marina Topića, koji kroz objektiv bilježe lica Osječanki i Osječana kao temeljni identitet grada. Izložbu je otvorio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, istaknuvši kako upravo ljudi čine bit svakog urbanog prostora.
– Ovo je jedna lijepa i jako dobro posjećena izložba, što me posebno veseli jer potvrđuje da grad nisu zgrade, nego ljudi. U svakom trenutku i na svakom mjestu u Osijeku postoji izložba lica grada – na ulici, trgu, u parku ili na tržnici. Svi smo mi dio jednog identiteta jer je Osijek grad koji nas spaja – rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši autorima na pozivu i projektu koji, kako je naglasio, ostaje trajna uspomena za generacije koje dolaze.
Na izložbi je predstavljeno gotovo 120 fotografija sugrađana, snimljenih tijekom trogodišnjeg razdoblja, u boji i crno-bijeloj tehnici. Autori ističu kako izbor nije bio tehnički, nego intuitivan, ovisno o tome što je pojedini portret u određenom trenutku nosio.
– Pokušali smo uhvatiti trenutak u vremenu. Svakoj osobi pristupali smo kao maloj priči, kako je snimiti i što ispričati kroz fotografiju. Fotografija je upravo to: zabilježen trenutak koji vrijeme kasnije čini sve dragocjenijim – rekao je Domagoj Topić, dodavši kako su reakcije ljudi bile različite, ali u pravilu pozitivne, jer su portreti podsjetnik na vrijeme koje prolazi.
Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin naglasio je simboliku otvorenja izložbe u obnovljenom muzejskom prostoru.
– Sve je novo, a sve je staro. Izložba i završetak obnove poklopili su se na najbolji mogući način. Osijek je dobio novi-stari izložbeni prostor, kvalitetniji i veći, što je uistinu velika stvar za grad – rekao je Hudolin.
Izložba je realizirana u suradnji Muzeja likovnih umjetnosti i Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Osijek kao susret – Lica grada može se razgledati od 5. veljače do 31. ožujka 2026. u Muzeju likovnih umjetnosti, Europska avenija 9, u redovnom radnom vremenu muzeja.
Izložba je ostvarena uz potporu Osječko-baranjske županije, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Osijeka, uz brojne partnere i pokrovitelje.
Tekst i foto: Osijek.hr
– Ovo je jedna lijepa i jako dobro posjećena izložba, što me posebno veseli jer potvrđuje da grad nisu zgrade, nego ljudi. U svakom trenutku i na svakom mjestu u Osijeku postoji izložba lica grada – na ulici, trgu, u parku ili na tržnici. Svi smo mi dio jednog identiteta jer je Osijek grad koji nas spaja – rekao je gradonačelnik Radić, zahvalivši autorima na pozivu i projektu koji, kako je naglasio, ostaje trajna uspomena za generacije koje dolaze.
Na izložbi je predstavljeno gotovo 120 fotografija sugrađana, snimljenih tijekom trogodišnjeg razdoblja, u boji i crno-bijeloj tehnici. Autori ističu kako izbor nije bio tehnički, nego intuitivan, ovisno o tome što je pojedini portret u određenom trenutku nosio.
– Pokušali smo uhvatiti trenutak u vremenu. Svakoj osobi pristupali smo kao maloj priči, kako je snimiti i što ispričati kroz fotografiju. Fotografija je upravo to: zabilježen trenutak koji vrijeme kasnije čini sve dragocjenijim – rekao je Domagoj Topić, dodavši kako su reakcije ljudi bile različite, ali u pravilu pozitivne, jer su portreti podsjetnik na vrijeme koje prolazi.
Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin naglasio je simboliku otvorenja izložbe u obnovljenom muzejskom prostoru.
– Sve je novo, a sve je staro. Izložba i završetak obnove poklopili su se na najbolji mogući način. Osijek je dobio novi-stari izložbeni prostor, kvalitetniji i veći, što je uistinu velika stvar za grad – rekao je Hudolin.
Izložba je realizirana u suradnji Muzeja likovnih umjetnosti i Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Osijek kao susret – Lica grada može se razgledati od 5. veljače do 31. ožujka 2026. u Muzeju likovnih umjetnosti, Europska avenija 9, u redovnom radnom vremenu muzeja.
Izložba je ostvarena uz potporu Osječko-baranjske županije, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Osijeka, uz brojne partnere i pokrovitelje.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)