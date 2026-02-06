Dana crvenih haljina – nacionalnog dana borbe protiv moždanog udara u žena

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ

Gospodarskom centru OBŽ

ProstoriJa

važnost prepoznavanja, liječenja i dobre rehabilitacije

U ime županice i cijele Osječko-baranjske županije želimo poslati snažnu poruku podrške svim ženama koje su oboljele od moždanog udara te zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima, udrugama i našem Odjelu na svemu što čine u prepoznavanju simptoma ove iznimno opasne bolesti. Znanost jasno pokazuje da se simptomi moždanog udara kod žena razlikuju od onih kod muškaraca – često su suptilniji i teže prepoznatljivi – i upravo zato vjerujemo da zajedno s udrugama koje skrbe o tim ženama možemo napraviti stvarni pomak. Želim istaknuti da smo i županica i ja 2024. godine, kao zastupnice u Hrvatskom saboru, sudjelovale u donošenju odluke kojom je prvi petak u veljači proglašen Nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena. Smatram da ova veća vidljivost i prepoznatljivost predstavljaju snažan alat prevencije i možda najbolju poruku koju možemo poslati: žene koje su oboljele od ove bolesti nisu same i imaju čvrstu podršku institucija – kako zdravstvenih, tako i nas koji djelujemo u javnom sektoru

Goran Ivanović

Marija Heffer

Znači, gledamo osobu kojoj se to dogodilo, gledamo glavne simptome, promjene u govoru, zatim gledamo uglavnom što se događa sa udovima, recimo ruka je dobar pokazatelj, oduzetost, slabost ruke je nešto što se lagano primijeti, zatim bilo kakvu oduzetost cijele strane tijela i podsjećamo ih na minute, pacijent mora što prije stići u bolnicu. Zlatni sat, odnosno dva do tri sata je vrijeme u kojem se mora pojaviti pacijent da bi se napravila intervencija koja mijenja potpuno sudbinu, a to je u pravilu tromboliza, kada razgradimo tromb u slučaju da se radi o trombu. Pravilo za moždane udare je da je većina trombotska, ishemijska, znači nastao je tromb, otprilike desetak posto je hemoragijskih. To moramo što prije prepoznati i u slučaju da se to na vrijeme prepozna, možemo u potpunosti promijeniti ishod bolesti – rekla je prof. Heffer i dodala da primjerice žene imaju specifične rizične čimbenike, a prevencija je najbolje liječenje. - Kada govorimo o prevenciji, mislimo na mjere koje se tipično odnose na žene, prije svega na pažljivo praćenje trudnoće. Ako je trudnoća adekvatno praćena, može se spriječiti razvoj dijabetesa i hipertenzije. U slučaju prekomjernog dobivanja na tjelesnoj težini, važno je te kilograme skinuti na vrijeme, odmah nakon trudnoće. Najbolji i najprirodniji način za to je dojenje. Kod kontracepcije je nužno prije njezina uvođenja učiniti sve potrebne pretrage kako bi se spriječilo povećanje rizika od hiperkoagulabilnosti i nastanka tromboze. Kilograme koji se dobiju u menopauzi također treba na vrijeme regulirati, uz redovitu tjelesnu aktivnost. Kada se pojavi hipertenzija ili prvi znakovi dijabetesa, propisanu terapiju treba dosljedno i redovito primjenjivati, jer to osigurava dulji i kvalitetniji životni vijek. Osim liječenja osnovne bolesti, iznimno je važno očuvati mentalno zdravlje i ostati aktivno uključen u zajednicu – biti koristan do kraja života, brinuti se o unucima, održavati prijateljstva i njegovati socijalne kontakte. Kada se bolest ipak pojavi, potrebno ju je liječiti na vrijeme. Čak i ako nismo stigli u prva tri sata i ostanu određene posljedice, poput smetnji govora ili funkcionalnih deficita, terapiju treba redovito provoditi. Fizikalnu terapiju treba započeti što ranije, idealno odmah po izlasku iz bolnice, te nastaviti živjeti što aktivnije i smislenije. Važno je ne isključivati se iz svoje zajednice, nego na vrijeme poduzeti sve potrebne korake

Sarafina Zelić Kos

Nacionalne kampanje borbe protiv moždanog udara u žena

Dan crvenih haljina na području županije obilježavamo već osmu godinu zaredom. Okupili smo velik broj naših sugrađana, ponajprije partnere u provedbi ovog projekta, ali naš je cilj bio doprijeti do što šire publike žena i na ovaj način podići njihovu svijest o važnosti brige za vlastito zdravlje. Željeli smo pokazati koliko svaka žena može sama učiniti na svakodnevnoj razini za očuvanje zdravlja, prije svega slušajući stručnjake – neuroznanstvenike, kardiologe, nutricioniste i psihologe – ali i iskustva žena koje su same preboljele moždani udar. Kroz njihova svjedočanstva želimo približiti načine na koje se mogu prevenirati rizični čimbenici za moždani udar kod žena, koji su često specifični i ponekad teže prepoznatljivi. Iako uvijek govorimo o poznatim čimbenicima rizika poput povišenog krvnog tlaka, povišene razine šećera i masnoća u krvi, nezdravih životnih navika, nedostatka tjelesne aktivnosti, pušenja i konzumacije alkohola, jednako je važno naglasiti i ulogu kroničnog stresa. Nažalost, upravo su žene zbog svojih brojnih uloga i odgovornosti u društvu često posebno izložene stresu, zbog čega im je potrebna dodatna podrška, razumijevanje i osnaživanje. Naša je poruka jasna: svaka žena treba biti osnažena da, čim primijeti rizične čimbenike ili upozoravajuće znakove, reagira na vrijeme, javi se liječniku i aktivno brine o svom zdravlju. Upravo takav pristup može značajno smanjiti rizik i spriječiti nastanak moždanog udara

Tekst i foto: OBŽ

U sklopu obilježavanja, zajedno s partnerima u programu, organizirao je u, panel raspravu „“ s ciljem ukazivanja naosoba koje su u riziku od nastanka moždanog udara.– kazao je zamjenik županiceProf. dr. sc., neuroznanstvenica s Medicinskog fakulteta u Osijeku i Medicinskog fakulteta u Zagrebu naglasila je kako svoje studente uče kratkoj tehnici sjećanja što znači moždani udar, a to je kratica GROM. -– zaključila je prof. Heffer.Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽistaknula je kako Upravni odjel, u suradnji s brojnim partnerima cijelog tjedna provodi javnozdravstvenu akciju u okviru projekta „Žene u crvenom“, koji je sastavni dio. -– kazala je Zelić Kos.