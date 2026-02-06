Policijska uprava osječko-baranjska

Tijekom 2025. godineevidentirala je, što jenego godinu ranije. Od toga,bila su po(pad od 10,8 %), dok jeprijavljeno privatno ili bez prijedloga za postupanje (pad od 4,9 %). Ukupna razriješenost kaznenih djela po službenoj dužnosti iznosila je, a naknadna otkrivenost svih djelaNajviše kaznenih djela odnosi se na(2.191), pri čemu sunajzastupljenije – 465, s razriješenošću od 49,9 %. Evidentirano je i, uključujući, sva razriješena.(821 djelo) i(180 djela) imali su gotovo stopostotnu razriješenost, dok je razriješenostniska – 31,4 %.Brojpao je za 26,7 %, na 1.689, iako je brojporastao s 16 na 18. Ukupno je stradalo 889 osoba, što je 2,1 % više nego 2024. godine.Prekršaja uzabilježeno je 49.298, što je porast od 15,4 %, s najvećim brojem zbog(19.759) i(2.892).Napromet putnika i vozila smanjen je za oko 7 %, dok je brojpao za više od polovice.U upravnim poslovima izdano je, dok je izdavanje odobrenja za nabavku oružjau odnosu na 2024. godinu.