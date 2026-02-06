Manje kaznenih djela u Osječko-baranjskoj, raste broj prometnih prekršaja
06.02.2026. 12:29
Tijekom 2025. godine Policijska uprava osječko-baranjska evidentirala je 4.352 kaznena djela, što je 9,6 % manje nego godinu ranije. Od toga, 3.468 djela bila su po službenoj dužnosti (pad od 10,8 %), dok je 884 djela prijavljeno privatno ili bez prijedloga za postupanje (pad od 4,9 %). Ukupna razriješenost kaznenih djela po službenoj dužnosti iznosila je 80,2 %, a naknadna otkrivenost svih djela 69,1 %.
Najviše kaznenih djela odnosi se na opći kriminalitet (2.191), pri čemu su krađe najzastupljenije – 465, s razriješenošću od 49,9 %. Evidentirano je i 138 djela protiv života i tijela, uključujući jedno ubojstvo i šest pokušaja ubojstva, sva razriješena. Gospodarski kriminalitet (821 djelo) i zlouporaba droga (180 djela) imali su gotovo stopostotnu razriješenost, dok je razriješenost kibernetičkih kaznenih djela niska – 31,4 %.
Broj prometnih nesreća pao je za 26,7 %, na 1.689, iako je broj smrtno stradalih porastao s 16 na 18. Ukupno je stradalo 889 osoba, što je 2,1 % više nego 2024. godine.
Prekršaja u cestovnom prometu zabilježeno je 49.298, što je porast od 15,4 %, s najvećim brojem zbog prekoračenja brzine (19.759) i vožnje pod utjecajem alkohola (2.892).
Na državnoj granici promet putnika i vozila smanjen je za oko 7 %, dok je broj ilegalnih prelazaka pao za više od polovice.
U upravnim poslovima izdano je 45.792 osobne iskaznice, 7.849 putnih isprava i 15.906 vozačkih dozvola, dok je izdavanje odobrenja za nabavku oružja povećano u odnosu na 2024. godinu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Najviše kaznenih djela odnosi se na opći kriminalitet (2.191), pri čemu su krađe najzastupljenije – 465, s razriješenošću od 49,9 %. Evidentirano je i 138 djela protiv života i tijela, uključujući jedno ubojstvo i šest pokušaja ubojstva, sva razriješena. Gospodarski kriminalitet (821 djelo) i zlouporaba droga (180 djela) imali su gotovo stopostotnu razriješenost, dok je razriješenost kibernetičkih kaznenih djela niska – 31,4 %.
Broj prometnih nesreća pao je za 26,7 %, na 1.689, iako je broj smrtno stradalih porastao s 16 na 18. Ukupno je stradalo 889 osoba, što je 2,1 % više nego 2024. godine.
Prekršaja u cestovnom prometu zabilježeno je 49.298, što je porast od 15,4 %, s najvećim brojem zbog prekoračenja brzine (19.759) i vožnje pod utjecajem alkohola (2.892).
Na državnoj granici promet putnika i vozila smanjen je za oko 7 %, dok je broj ilegalnih prelazaka pao za više od polovice.
U upravnim poslovima izdano je 45.792 osobne iskaznice, 7.849 putnih isprava i 15.906 vozačkih dozvola, dok je izdavanje odobrenja za nabavku oružja povećano u odnosu na 2024. godinu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)