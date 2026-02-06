Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Nepoznata drska kradljivica jučer je oko 11 sati ušla u stan 83-godišnjakinje iz Osijeka pod izlikom da je djelatnica banke i da treba provjeriti vjerodostojnost njezinih novčanica. Potom je iskoristila njezinu nepažnju te joj je iz ladice otuđila 250 eura, osobnu iskaznicu i bankovnu karticu. Šteta iznosi oko 300 eura.

U Belišću su se pak pojavila dva lažna bankara. Naime, oko 11 sati 75-godišnjakinju je nazvala nepoznata ženska osoba, koji se predstavila kao djelatnica banke i koja joj je rekla da pripremi sav svoj novac jer je neispravan. Samo 20 minuta kasnije na vrata je došao nepoznati muškarac koji je rekao da dolazi iz banke, a kojemu je ona potom predala svojih 4.800 eura. Kako se tijekom dana nitko nije vratio s njezinim novcem, prijevara je prijavljena policiji, izviejstili su iz policije.

Policija traga za počiniteljima.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




