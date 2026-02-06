83-godišnjakinje

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nepoznata drska kradljivica jučer je oko 11 sati ušla u staniz Osijeka pod izlikom da jei da treba provjeritinjezinih novčanica. Potom je iskoristila njezinu nepažnju te joj je iz ladice otuđila, osobnu iskaznicu i bankovnu karticu. Šteta iznosi oko 300 eura.U Belišću su se pak pojavila. Naime, oko 11 satije nazvala nepoznata ženska osoba, koji se predstavila kao djelatnica banke i koja joj je rekla da pripremi sav svoj novac jer je. Samo 20 minuta kasnije na vrata je došao nepoznati muškarac koji je rekao da dolazi iz banke, a kojemu je ona potom predala svojih. Kako se tijekom dana nitko nije vratio s njezinim novcem, prijevara je prijavljena policiji, izviejstili su iz policije.Policija traga za počiniteljima.