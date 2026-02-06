Turistički sektor u alarmu — nedostaje tisuće radnika, zakon donosi velike promjene
06.02.2026. 10:14
Hotelijeri procjenjuju da će ove sezone trebati oko šest posto više radnika nego lani, odnosno dodatnih 5.000 sezonskih zaposlenika, pokazuje anketa Hrvatske udruge poslodavaca. Većina kompanija očekuje rast potreba za radnom snagom, što potvrđuje nastavak kroničnog nedostatka radnika u turizmu.
Poslodavci manjak planiraju nadoknaditi zapošljavanjem radnika iz regije i Filipina, dok se interes za radnike iz Indije i Nepala smanjuje. Najtraženija zanimanja ostaju kuhari, konobari i sobari. Istodobno, država je prošle godine smanjila broj izdanih radnih dozvola za strance, iako je turizam ponovno među djelatnostima s najviše dozvola.
Turističke kompanije posljednjih godina povećavaju plaće i nude dodatne beneficije kako bi zadržale radnike, no sindikati upozoravaju da se udio domaće radne snage smanjuje te da su razlike u plaćama premale za motiviranje kvalificiranih zaposlenika. Pregovori o novom kolektivnom ugovoru još traju.
Međutim, nove izmjene Zakona o strancima usklađuju hrvatsko zakonodavstvo s pravilima Europske unije, uključujući Direktivu o jedinstvenoj dozvoli te Pakt o azilu i migracijama. Cilj je učinkovitije upravljanje migracijama, brži odgovor na potrebe tržišta rada i bolja zaštita stranih radnika.
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, uvodi se mogućnost dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama te neovisni nadzor poštivanja temeljnih prava u postupcima azila i povratka.
Jedna od ključnih novosti je obveza učenja hrvatskog jezika — strani radnici morat će nakon godinu dana boravka položiti ispit razine A1.1 kako bi mogli produljiti dozvolu za rad i boravak.
"Produžuje se rok za prijavu boravišta državljana trećih zemalja s tri na 15 dana, propisan je uvjet da poslodavac ne smije imati blokirani račun duže od 30 dana, priljev po transakcijskom računu poslodavca potrebno je dokazivati u zadnjih 12 mjeseci, a ne više šest mjeseci”, rekao je ministar Božinović.
Izmjene donose i veću fleksibilnost zapošljavanja: radnicima se olakšava promjena zanimanja kod istog poslodavca, a promjena poslodavca bit će moguća nakon šest mjeseci bez izdavanja nove dozvole. Rok za rješavanje zahtjeva produžen je na 90 dana, a dopušteno razdoblje nezaposlenosti tijekom važenja dozvole također je produljeno.
Administrativno rasterećenje predviđeno je i za sezonski rad — dozvole će se moći izdavati na tri godine za istog radnika i poslodavca. Privremeni boravak za studiranje produžuje se s jedne na tri godine.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Poslodavci manjak planiraju nadoknaditi zapošljavanjem radnika iz regije i Filipina, dok se interes za radnike iz Indije i Nepala smanjuje. Najtraženija zanimanja ostaju kuhari, konobari i sobari. Istodobno, država je prošle godine smanjila broj izdanih radnih dozvola za strance, iako je turizam ponovno među djelatnostima s najviše dozvola.
Turističke kompanije posljednjih godina povećavaju plaće i nude dodatne beneficije kako bi zadržale radnike, no sindikati upozoravaju da se udio domaće radne snage smanjuje te da su razlike u plaćama premale za motiviranje kvalificiranih zaposlenika. Pregovori o novom kolektivnom ugovoru još traju.
Međutim, nove izmjene Zakona o strancima usklađuju hrvatsko zakonodavstvo s pravilima Europske unije, uključujući Direktivu o jedinstvenoj dozvoli te Pakt o azilu i migracijama. Cilj je učinkovitije upravljanje migracijama, brži odgovor na potrebe tržišta rada i bolja zaštita stranih radnika.
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, uvodi se mogućnost dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama te neovisni nadzor poštivanja temeljnih prava u postupcima azila i povratka.
Jedna od ključnih novosti je obveza učenja hrvatskog jezika — strani radnici morat će nakon godinu dana boravka položiti ispit razine A1.1 kako bi mogli produljiti dozvolu za rad i boravak.
"Produžuje se rok za prijavu boravišta državljana trećih zemalja s tri na 15 dana, propisan je uvjet da poslodavac ne smije imati blokirani račun duže od 30 dana, priljev po transakcijskom računu poslodavca potrebno je dokazivati u zadnjih 12 mjeseci, a ne više šest mjeseci”, rekao je ministar Božinović.
Izmjene donose i veću fleksibilnost zapošljavanja: radnicima se olakšava promjena zanimanja kod istog poslodavca, a promjena poslodavca bit će moguća nakon šest mjeseci bez izdavanja nove dozvole. Rok za rješavanje zahtjeva produžen je na 90 dana, a dopušteno razdoblje nezaposlenosti tijekom važenja dozvole također je produljeno.
Administrativno rasterećenje predviđeno je i za sezonski rad — dozvole će se moći izdavati na tri godine za istog radnika i poslodavca. Privremeni boravak za studiranje produžuje se s jedne na tri godine.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)