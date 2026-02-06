Hrvatski rast cijena hrane iznad prosjeka EU-a: što stoji iza skupe govedine
06.02.2026. 9:30
Portal Euronews Business analizirao je prošlogodišnje kretanje cijena hrane u Europskoj uniji, a podaci Eurostata pokazuju da su cijene hrane u prosjeku porasle 2,8 posto. Hrvatska je, s rastom od 4,5 posto, bila među državama s najvećim poskupljenjima.
Posebno se ističe rast cijena govedine i teletine — u Hrvatskoj su lani poskupjele 22 posto, što je drugi najveći rast u EU-u, odmah iza Nizozemske. Hrvatska je i godinu ranije predvodila europsku ljestvicu po poskupljenju tih vrsta mesa.
Ekonomski analitičar Damir Novotny za N1 objašnjava da su kretanja cijena rezultat proizvodnih ciklusa. Dok je cijena svinjetine pala zbog povećane ponude u tzv. “svinjskom ciklusu”, uzgoj goveda ima dulje proizvodne rokove i drugačiju dinamiku troškova. Ipak, smatra da nema jasnog ekonomskog razloga za visoke cijene govedine.
Unatoč snažnom rastu, Novotny tvrdi da je teletina u Hrvatskoj i dalje znatno jeftinija nego u susjednim zemljama — oko 15 eura po kilogramu, dok u Austriji doseže i do 45 eura. Tradicionalno visoka potražnja održava stabilnu ponudu, ali proizvođačima otežava profitabilnost.
Na razini EU-a, cijene govedine i teletine porasle su prosječno 10 posto, a veći rast zabilježen je samo kod čokolade. Osim Hrvatske i Nizozemske, značajna poskupljenja evidentirana su u Latviji, Češkoj, Irskoj, Sloveniji i Portugalu.
Novotny upozorava i na moguće nove tržišne promjene zbog trgovinskog sporazuma EU-a i Mercosura, koji bi mogao liberalizirati uvoz govedine iz Južne Amerike. Sličan model već postoji kod piletine, gdje je jeftiniji uvoz povećao konkurenciju domaćim proizvođačima. Prema njegovu mišljenju, dio rasta cijena govedine mogao bi biti i politički motiviran, kao reakcija europskih farmera na očekivano otvaranje tržišta.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
