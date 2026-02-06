Vukovar 1991 seli domaće HNL utakmice na Gradski vrt
06.02.2026. 8:45
Hrvatski nogometni savez odobrio je zahtjev HNK Vukovar 1991 s.d.d. za odigravanje domaćih utakmica SuperSport HNL-a u natjecateljskoj sezoni 2025./26. na stadionu Gradski vrt u Osijeku.
Klub je početkom godine, 9. siječnja, podnio službenu zamolbu, a potrebnu dokumentaciju dostavio je 30. siječnja i 4. veljače. Nakon detaljne provjere priloženih materijala utvrđeno je da stadion ispunjava sve propisane uvjete za održavanje utakmica najvišeg ranga natjecanja.
Utvrđeno stanje objekta u potpunosti je usklađeno s Pravilnikom HNS-a o licenciranju i financijskoj održivosti klubova iz studenog 2025., kao i s UEFA-inim standardima kvalitete licenciranja klubova.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
