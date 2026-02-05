Živa knjižnica ponovno spojila priče, ljude i čitanje
05.02.2026. 18:38
Živa knjižnica ove godine održala se 04.02., kada obilježavamo Svjetski dan čitanja naglas koji promiče važnost izgovorene riječi te se ujedno stvara veza između čitatelja i slušatelja. Tim povodom je gost "živa knjiga" Meic Pearse pročitao kratku priču za djecu Dr. Seussa "Oh, the Thinks You Can Think!".
Čitalačka suradnja s Meicom Pearseom nastavit će se kroz daljnje čitalačke susrete s učenicima te se tim susretima nastavljamo na Nacionalni čitalački izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci". Na kraju susreta "živa knjiga" Benjamin Lamza izveo je kratku instrumentalnu skladbu na saksofonu, a sopranistica Ivana Medić otpjevala je pjesmu "How Far I'll Go" iz animiranog filma "Moana".
Što je živa knjižnica?
Živa knjižnica oblik je kulturnog događaja u kojemu čitatelji mogu umjesto knjige posuditi osobu čija životna priča predstavlja „knjigu“. Živu knjigu čitatelji mogu posuditi na ograničeno vrijeme kako bi razgovarali i postavljali pitanja o životu osobe.
Ideja žive knjižnice razvijena je u Kopenhagenu na danskom Roskilde Festivalu 2000. godine. Stvorena je kao inicijativa mladih aktivista za kulturu. Ideja se brzo proširila na cijelu Europu i svijet (uključujući i Hrvatsku). Njezina originalna svrha bila je borba protiv predrasuda i diskriminacije.
Cilj žive knjižnice jest pružiti ljudima priliku da razgovaraju s ljudima koje možda nikada ne bi upoznali i čuju njihove priče iz prve ruke. Na taj način, živa knjižnica pomaže u uklanjanju stereotipa i predrasuda.
Ivana Medić: "Nadam se da je čitateljima bilo zanimljivo čitati moju knjigu. Ako sam i samo jednu osobu dotakla svojom pričom, sretna sam i zadovoljna! Pohvala organizatorima!"
Iva Rebić: "Mnogi nisu znali koji je točno posao medicinske sestre. Kroz razgovor sam im nastojala približiti koliko je zanimanje plemenito i lijepo. Imali su zanimljiva pitanja. Jako lijepo iskustvo za učenike, a i za mene! Hvala na pozivu" .
Živa knjižnica ugostila je više od 30 učenika, a ovo su bili gosti knjige:
Davor Ambruš – suosnivač udruge Klub navijača Bijelo-plavi (KNBP) te suvoditelj Bijelo-plavog podcasta
Ivana Medić – sopranistica iz Čakovca, zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
Meic Pearse – umirovljeni profesor povijesti iz Velike Britanije
Benjamin Lamza - saksofonist i učitelj povijesti
Tihomir Pejin - međunarodni VAR sudac i magistar ekonomije
Dragan Kovačević - projektni menadžer osječke tehnološke firme Orqa
Iva Rebić - medicinska sestra Klinike za infektologiju KBC-a Osijek
Goran Palijan - izvanredni profesor Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku
Tekst i foto: Lucija Pejin
