Tekst i foto: Lucija Pejin

ove godine održala se 04.02., kada obilježavamokoji promičeizgovorene riječi te se ujedno stvara veza između čitatelja i slušatelja. Tim povodom je gost "živa knjiga"pročitao kratku priču za djecuČitalačka suradnja s Meicom Pearseom nastavit će se kroz daljnjes učenicima te se tim susretima nastavljamo na. Na kraju susreta "živa knjiga"izveo je kratku instrumentalnu skladbu na saksofonu, a sopranisticaotpjevala je pjesmu "" iz animiranog filma "Moana".Živa knjižnica oblik jeu kojemu čitatelji mogu umjesto knjige posuditi osobu čija životna priča predstavlja „knjigu“. Živu knjigu čitatelji mogu posuditi nakako bi razgovarali i postavljali pitanja o životu osobe.Ideja žive knjižnice razvijena je una danskomgodine. Stvorena je kao inicijativa mladih aktivista za kulturu. Ideja se brzo proširila na cijelu Europu i svijet (uključujući i Hrvatsku). Njezina originalna svrha bila je borba protiv predrasuda i diskriminacije.Cilj žive knjižnice jest pružiti ljudima priliku das ljudima koje možda nikada ne bi upoznali i čuju njihove priče iz prve ruke. Na taj način, živa knjižnica pomaže u uklanjanju stereotipa i predrasuda.: ": "" .– suosnivač udruge Klub navijača Bijelo-plavi (KNBP) te suvoditelj Bijelo-plavog podcasta– sopranistica iz Čakovca, zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku– umirovljeni profesor povijesti iz Velike Britanije- saksofonist i učitelj povijesti- međunarodni VAR sudac i magistar ekonomije- projektni menadžer osječke tehnološke firme Orqa- medicinska sestra Klinike za infektologiju KBC-a Osijek- izvanredni profesor Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku