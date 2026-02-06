Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 8. veljače
06.02.2026. 8:06
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Vijenac I. Meštrović, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Vladimira Nazora od 7:00 do 12:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - Huttlerova 30 od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta, Županijska ulica od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 8:00 do 21:00 sat
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 87:00 do 21:00 sat
NTL - Bosutsko naselje, Krstova ul., Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Ul. Ivana Gundulića, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul. od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - od 9:00 do 14:00 sati
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Komentari (0)